Diebin wirft mit ihrem Goldzahn

Fehrbellin (RA) Dass sich ertappte Ladendiebe zur Wehr setzen, ist nichts Ungewöhnliches. Dass dabei aber Zähne fliegen, schon - so passiert am Mittwochnachmittag in einem Fehrbelliner Discounter. Laut Polizeiangaben hielten sich dort mehrere Rumänen zwischen den Regalen auf. Zunächst versuchte ein älterer Mann eine Mitarbeiterin abzulenken, während zwei Frauen gleichzeitig Kosmetik zu stehlen versuchten. Als die Mitarbeiterin dies bemerkte und "Alarm" schlug, warfen die Ertappten das Diebesgut zu Boden. Eine der Diebinnen nahm zudem einen ihrer Goldzähne und schleuderte ihn der Mitarbeiterin entgegen. Als die Polizei gerufen wurde, hob die Frau ihren Zahn auf und trat die Flucht an. Die andere Rumänin konnte noch gefasst werden. Insgesamt wollte diese 21-jährige Frau Kosmetik im Wert von mehr als 100Euro in einem unter den Rock eingenähten Beutel verstecken - dieser wurde sichergestellt.