Hönow (MOZ) Es war Liebe auf den ersten Blick, sagt Joachim Berg. Damals, im Oktober 1950, als seine Bekannte Hertha ihm in Oranienburg auf der Straße nachrief. "Und da drehe ich mich um und da steht neben Hertha Nathalie Pletz. Da habe ich mich gleich ein bisschen in sie verliebt", sagt der 90-Jährige und streicht seiner Frau über den Arm. Diese Liebe manifestierten die beiden am 31. Mai 1952, als sie sich das Ja-Wort gaben. Jetzt feierten sie dieses seltene Fest der Eisernen Hochzeit in ihrem neuen Zuhause im Pflegewohnstift Hönow.