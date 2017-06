Dreharbeiten für Kuppelshow in Neuruppiner Innenstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) In der Neuruppiner Innenstadt fanden am Mittwoch Dreharbeiten für die Sat. 1-Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick statt". Ein Kamerateam der Produktionsfirma Redseven Entertainment filmte im Außenbereich des Kafe Wunderbar auf dem Schulplatz. Über die Kandidaten und den Ausstrahlungstermin der Sendung wollte sich die Produktionsfirma noch nicht äußern. Nach RA-Informationen wird die Sendung erst im kommenden Jahr gezeigt. In der Show lernen sich die Kandidaten erst im Standesamt kennen. Die Partner werden ihnen nach zahlreichen Tests zugewiesen.