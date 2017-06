Job nicht gemacht

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Das Gutachten zum Abi-Skandal umfasst 18 eng bedruckte Seiten, die es inhaltlich in sich haben. Manche Fragen, wie es zu der Panne kommen konnte, sind nun geklärt. Dafür sind allerdings neue Fragen hinzugekommen. Fakt ist: Die Schüler können einem nur leidtun. Für sie hängt so viel von dieser Prüfung ab. Aber Verantwortliche auf mehreren Ebenen haben, man muss es so hart sagen, ihren Job nicht ordentlich gemacht. Wenn nun an 83 Prozent aller Schulen Jugendliche die Prüfung wiederholen, ist etwas gewaltig schief gelaufen.