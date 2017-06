Wuthenower Kegelhalle steht vor Verkauf

artikel-ansicht/dg/0/

Wuthenow (zig) Für einige Jahre ging es hoch her in der Wuthenower Kegelhalle. Nachdem die andere Gaststätte im Ort geschlossen wurde, stand das Haus für Famileinfeiern, als Treffpunkt und für sportliche Betätigung zur Verfügung. Doch das ist lange her. Für einige Zeit wurde sie als Ersatz für ein lange von der Stadt gefordertes Dorfgemeinschaftshaus genutzt. Als Standort dafür kam sie aber selbst aufgrund des baulichen Zustands nicht in Frage. Nun scheint es neue Hoffnung dafür zu geben, dass in die Kegelhalle noch einmal neues Leben einzieht. Wie bei der Ortsbeirats-Sitzung am Mittwochabend erklärt wurde, liegt ein Kaufangebot von Privatleuten für die Immobilie und das Grundstück vor. Die Interessenten stellten sich und ihre Pläne kurz vor. Demnach soll im Obergeschoss eine Privatwohnung entstehen. Allerdings muss dafür eine Nutzungsänderung beantragt und genehmigt werden. Was im Untergeschoss entstehen soll, scheint derweil offen. Denkbar seien etwa eine große Garage oder auch ein riesiger Hobbyraum, wie bei der Versammlung gesagt wurde.