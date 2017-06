Kita steht unter strenger Beobachtung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach den Misshandlungsvorwürfen gegen eine Kindertagesstätte in Prenzlauer Berg sollen externe Fachleute die Arbeit der Erzieher überprüfen. Darauf haben sich der Träger sowie Vertreter der Kita-Aufsicht am Donnerstag verständigt. Die gravierenden Vorfälle müssten intensiv aufgearbeitet werden, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Bildung und Jugend, Thorsten Metter. Der weitere Betrieb der Einrichtung sei schwierig, da zwei Erzieherinnen gekündigt wurde und Mitarbeiter krankgeschrieben seien. "Die Kita soll aber nicht geschlossen werden", so Metter.

In dem Kindergarten in der Gleimstraße soll nach bisherigen Erkenntnissen eine Erzieherin mehrfach Kleinkinder gefesselt haben, um sie ruhig zu stellen. Zudem soll sie Essen mit ihren Fingern nachgedrückt und Kinder auf eine Matratze geworfen haben. Sie wurde umgehend von ihrer Arbeit entbunden. Der Geschäftsführer des Trägers hatte die Vorfälle in einem Brief an Elternvertreter publik gemacht. Am vergangenen Dienstag fand eine Elternversammlung statt. Dort schlossen die Verantwortlichen des Vereins Kubibe nach Informationen dieser Zeitung auch eine dauerhafte Schließung nicht aus.

Während der Veranstaltung reagierten Eltern wütend auf die Tatsache, dass der Träger erst spät reagiert hatte. Die Misshandlungen sollen Monate zurückliegen. "Die Information an die Aufsichtsbehörde erfolgte zu spät", kritisiert Metter. In der kommenden Woche will der Geschäftsführer mit dem Personal erörtern, ob eine "tragfähige Vertrauensbasis" wiederhergestellt werden kann.