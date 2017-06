Fahrradunfall: Jugendliche flüchten, ohne zu helfen

artikel-ansicht/dg/0/

Mühlenbeck (OGA) Vier jugendliche Fahrradfahrer sind am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule in Mühlenbeck zusammengestoßen. Zwei Mädchen erlitten Verletzungen, zwei Jungen flüchteten vom Unfallort. Die Polizei hat erst später von dem Unfall erfahren und die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht jetzt Zeugen des Vorfalls.

Laut Polizeibericht vom Donnerstag ereignete sich der Unfall gegen 7.30 Uhr in der Hermann-Grüneberg-Straße. Offenbar kollidierten die vier Radfahrer beim Abbiegen auf den Radweg. Die Jungen wollten wohl gerade überholen. Alle Vier kamen zu Fall. Die Jungen hoben ihre Räder auf und setzten ihren Weg fort. Die beiden Mädchen - 13 und 15 Jahre alt - wurden durch Passanten von der Fahrbahn gehoben und versorgt sowie anschließend mit dem Rettungswagen in ein Berliner Krankenhaus gebracht, das die 13-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die 15-Jährige wurde stationär aufgenommen. Von der Mühlenbecker Oberschule hieß es am Donnerstagmittag, beiden Mädchen gehe es mittlerweile besser. Die Jungen sind dort nicht bekannt.

Wer den Unfall beobachtet hat oder etwas zu den flüchtigen Jugendlichen weiß, kann sich bei der Polizei 03301 8150 melden.