Überfälliger Service

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Deutsche Bahn hat die Digitalisierung für sich entdeckt. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Schlagzahl in jüngster Zeit neue Projekte gestartet werden, mit denen nicht nur die Planung in dem schwerfälligen Mammutkonzern beschleunigt wird, sondern die auch deutliche Verbesserungen für Kunden bringen. Längst überfällig ist die Installation von Funknetzwerken in den Regionalzügen. Während in vielen Ländern in sämtlichen Verkehrsmitteln ein kostenfreies WLAN angeboten wird, hat sich die Bahn bei diesem Thema lange Zeit beratungsresistent gezeigt.