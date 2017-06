Sehnsucht nach Regeln

artikel-ansicht/dg/0/

Diese beiden Aspekte waren am Donnerstag deutlich herauszulesen, als Kanzlerin Angela Merkel den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang empfing. In dem Maße, wie es die USA unter ihrer neuen Regierung an einem klaren Bekenntnis zum Klimaschutz fehlen lassen, erklärten beide deutlich, in diesem Bereich gemeinsam vorangehen zu wollen. Das gilt auch für die Wirtschaft. Während Trump seine Unternehmen am besten einigeln will und diverse Freihandelsabkommen begräbt oder neu verhandelt, segeln China und die EU weiter auf ein solches zu.

Auffällig: Das neue Lieblingswort in Verhandlungen scheint "regelbasiert" zu sein. Schon Indiens Regierungschef Narendra Modi benutzte es in Berlin am Dienstag, nun führte es die Kanzlerin gleich zweimal im Munde. Das ist kein Zufall. Denn die größte Weltmacht führt sich gerade auf wie ein kleines Kind, das seine Grenzen testet - und von Regeln gar nichts hält. Stefan Kegel