Doppelter Abschied für den 1. FC Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Abschied von der Fußball-Oberliga und Abschied von einem Betreuer-Trio: Der 1. FC Frankfurt sagt am Sonnabend ab 14 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin nach zwei Jahren in der 5. Liga "Tschüss!". Im Herbst heißt es, einen Neuanfang in der Brandenburgliga zu wagen.