Damir Coric unterschreibt beim FSV

Bernau (MOZ) Beim FSV Bernau, der den Aufstieg aus der Landesliga bereits vorzeitig klar gemacht hat, hat der nächste Spieler den Vertrag für die kommende Saison unterschrieben. Damit wird Coric auch in der ersten Saison in der Brandenburgliga für den FSV auf Punktejagd gehen. Der 1,85 Meter große Abwehrspieler gilt als enorm wichtig für das Team. Zuvor schnürte der 27-Jährige für den BFC Preussen in der Berlin-Liga die Fußballschuhe, bringt aber auch Erfahrungen aus der Regional- und der Oberliga mit und kann auf 32 Einsätze im Nationaltrikot des DFB zurückblicken, wo er von der U15 bis zur U18 kickte. In der Winterpause war er zum FSV Bernau gewechselt und kam seitdem in 13 Partien zum Einsatz.