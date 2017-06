Fehlerhafte Fleißpünktchen der Großen Koalition

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Wenn von den Reformen der zweiten Großen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel in Sachen Fleißpünktchen etwas hängen bleiben wird, dann sind es die Änderungen bei der Rente. Hier hat das Bündnis losgelegt mit der Mütter-Rente und der Rente mit 63. Und auch in den letzten Wochen dieser Legislaturperiode beschäftigt es sich mit der Versorgung im Alter. Angleichung der Renten in Ost und West, Reform der Betriebsrenten und Erwerbsminderungsrente lauten die eben beschlossenen Vorhaben.