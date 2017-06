Fußball für den guten Zweck

artikel-ansicht/dg/0/

"Das Turnier ist eigentlich durch die Einweihung des Kunstrasenplatzes im vorigen Jahr entstanden. Da wollten wir etwas Besonderes machen und kamen so auf die Idee", erklärte der Vereinsvorsitzende von Gastgeber Preussen Eberswalde, Danko Jur, beim Pressetermin für das Fußballturnier. Dass es dann auch noch eine zweite Auflage bekommen wird, war so nicht absehbar, aber der Erfolg der Premiere regte zum Weitermachen an. Ein interessanter Aspekt dabei ist auch, dass so verschiedene Eberswalder Fußballvereine auf dem Spielfeld zusammenkommen, die sonst in unterschiedlichen Klassen dem Fußball nachjagen.

Gespielt wird in der Heegermühler Straße auf Kleinfeld. Sieben Spieler stehen pro Team auf dem Platz, einer davon muss das Tor hüten. Angemeldet haben sich zur zweiten Auflage insgesamt acht Mannschaften, die in zwei Vorrundengruppen um den Einzug in die Finalrunde kämpfen werden. Der Pokalverteidiger Preussen Eberswalde führt die Gruppe A an. Um den Einzug in die Finalrunde müssen sich die Preussen mit Lok Eberswalde, Waldhof Spechthausen und den Eberswalder Streetsoccern auseinandersetzen. In der zweiten Vorrundengruppe bekommt der knapp unterlegene Vorjahresfinalist Sparkasse Barnim mit dem Eberswalder SC, Stahl Finow und den Eberswalder Schrottkloppern zu tun.

Eine Besonderheit des Turnier wird es auch sein, dass sämtliche Einnahmen dem Verein Uckermark gegen Leukämie zugutekommen. Das freut den Verein und natürlich auch ihre stellvertretende Vorsitzende Annett Marx. "Wir werden mit einem Stand vor Ort sein und eine Typisierung durchführen", erklärte sie. "Keine Angst, das ist ganz einfach, es muss lediglich ein Wattestäbchen in den Mund genommen werden, es muss kein Blut fließen", fügte sie lachend hinzu.

Für viel Unterhaltung im Drumherum sorgen neben dem Veranstalter auch die Sponsoren Ford Autohaus Schley und der 1a AutoService Barnim. Schirmherr des Turnier ist der Eberswalder Bürgermeister Friedhelm Boginski.