Brandenburgs erste See-Stiftung

Stolzenhagen (MOZ) Brandenburg hat seine erste See-Stiftung. Der 45 Hektar große Stolzenhagener See ist mit offizieller Bestätigung des Brandenburger Innenministeriums in den Besitz der "Familie Werner und Anita Otto Stiftung" übergegangen. Damit erfüllt sich für Stiftungsgeberin Anita Otto ein großer Wunsch.

Erleichtert, froh und voller Zuversicht, so beschreibt die 80-jährige Anita Otto ihre Gemütslage, nachdem das Innenministerium die erste See-Stiftung in Brandenburg genehmigt hat. Die Stiftungsgeberin rechnet nun stark mit einer Entlastung, da die Aufgaben künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Sie agiert in der Stiftung als Vorstandsvorsitzende und behält damit das letzte Wort, der Stolzenhagener Ortsvorsteher Jürgen Krajewski gibt den Geschäftsführenden Vorstand, er vertritt die Stiftung nach außen und führt die Tagesgeschäfte. Dritte im Vorstand ist schließlich Marlis Hahn, sie wird quasi als "Herz der Stiftung" das Büro leiten.

Mit der Genehmigung aus Potsdam vollzieht sich in Stolzenhagen eine womöglich als historisch zu bewertende Veränderung. "Die Vorfahren meines Mannes haben 1831 sieben Seen erworben, einer war der Stolzenhagener See", erinnert die bisherige Eignerin und kommt auf ihre Beweggründe zu sprechen. "Mein Mann ist 1999 verstorben, ich muss seitdem alles allein entscheiden. Ich habe keine Kinder und keinen Nachfolger, aber ich möchte unbedingt sicher stellen, dass der See den Stolzenhagenern und damit der Allgemeinheit erhalten bleibt."

Über mehrere Jahre reifte bei ihr der Entschluss zur Gründung einer Stiftung - der Impuls entwickelte sich angesichts der Probleme nach dem Verkauf des Wandlitzsees im Nachbarort. "Meine Erben würden den Stolzenhagener See vermutlich verkaufen, das wäre aber nicht in meinem Sinn", bekennt Anita Otto. Für die 194 Anlieger am See soll sich zunächst fast gar nichts ändern. "Wir brauchen jetzt einige Monate Zeit, um uns zu konsolidieren", erklärt Krajewski die Aufgaben der kommenden Monate. Die Stiftung wird zum Rechtsnachfolger aller Grundstücke von Anita Otto - der See und die vorgelagerten Grundstücke gehen damit an die Stiftung über. Dazu gehören die notariellen Beurkundungen der neuen Eigentumsverhältnisse. "Das muss Eingang in die Grundbücher finden", beschreibt Krajewski die nächsten Schritte. Er beteuert zudem den Wunsch des Stiftungsvorstandes, mit den Anliegern am See ein gutes Verhältnis zu pflegen. "Die Stiftung braucht die Anlieger, mit ihnen gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass Natur und Fauna sowie die hervorragende Wasserqualität erhalten bleiben", zitiert Krajewski aus der Satzung der Stiftung.

Dass dieser Anspruch möglicherweise auch Auseinandersetzungen bedeutet, ahnt der Vorstand bereits. So gibt es einige Anlieger, die ihren Seezugang mit einem Kiesbett oder mit Betonplatten auf dem Seegrund gestaltetet haben. "Das kann künftig so nicht bleiben, über die Verstöße werden wir reden müssen", deutet Krajewski an. Und Anita Otto ergänzt: "Ich hoffe sehr, dass allen Anliegern am See ein Licht aufgeht, was für ein Kleinod wir hier haben."

Dass der See sich nicht nur hervorragend als Badegewässer eignet, sondern auch Anglern Freude bereitet, ist längst kein Geheimnis mehr. Dabei soll es auch bleiben. Aale und Zander wurden schon eingesetzt, Karpfen der Größe K2 sollen im Herbst folgen. "Außerdem wird beim Fischerfest am 29. September ein professionelles Abfischen zu erleben sein. Der See hat gute Schleien- und Karpfenbestände, viele Hechte, Zander und Aale", erinnert Anita Otto. In der Fischerstube hängt beispielsweise ein präparierter Karpfenkopf aus 1980. Der Karpfen wog damals 64 Pfund.