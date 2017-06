artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als die Feuerwehr um 1.16 Uhr am Haus am Berg eintrifft, steht der Dachstuhl des Gebäudes längst lichterloh in Flammen. Sieben Minuten zuvor sind die Einsatzkräfte alarmiert worden. "Das Haus ist abgelegen, für Anwohner kaum sichtbar", sagt Einsatzleiter Christian Schulz. Bewohnern der obersten Etage eines Hochhauses in der Gubener Straße fielen die Flammen auf, die den Nachbarn unter ihnen verborgen blieben.

Löscharbeiten abgeschlossen: Erst am Donnerstag gegen 11 Uhr war der Brand unter Kontrolle

Dennoch hatten die 53 Einsatzkräfte keine Chance, das Gebäude zu retten. "Die Flammen schlugen uns aus dem Dachstuhl und den Fenstern der obersten Etage entgegen", berichtet Christian Schulz. Die Hanglage und dass das Gebäude nur von der Rückseite über eine schmale Einbahnstraße zu erreichen ist, erschwerten die Löscharbeiten zusätzlich. So mussten die Schläuche über mehrere 100 Meter Strecke ausgelegt werden. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnte verhindert werden. "Gegen 4 Uhr morgens war der Brand unter Kontrolle", sagt der Einsatzleiter, allerdings dauerten die Restlöscharbeiten noch bis 11 Uhr am Donnerstag an. Solange blieb auch die Ferdinandstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Laut Polizei wurde niemand verletzt, die Schadenshöhe könne nicht beziffert werden. Allerdings brannten der Dachstuhl und die oberste von drei Etagen komplett aus, so dass von dem ehemaligen Kulturzentrum in der Gubener Straße 20a kaum mehr als eine Ruine übrig geblieben ist. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Brandursache.

Unter dem Gebäude befindet sich der einstige Lagerkeller der Gaststätte Friedrichshöhe, der auf der Denkmalliste des Landes Brandenburg verzeichnet ist. Das Haus am Berg war zu DDR-Zeiten Kulturzentrum, in dem Turnier- und Volkstänzer trainierten und das Amateurfilmstudio seinen Sitz hatte. In den 1990er-Jahren beherbergte das schon sanierungsbedürftige Gebäude einen Irish Pub und das "Rockit", betrieben vom Verein "Rocken statt kloppen". 1998 wurde das Haus leergezogen, ein Jahr später wurde es wenige Tage von gut 50 Jugendlichen besetzt, die dort ein alternatives Jugendzentrum eröffnen wollten.