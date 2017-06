Baustart für die Siedlungsstraßen

artikel-ansicht/dg/0/

"Mehr als 20 Jahre wurde darüber gestritten und beraten. Jetzt wird endlich gebaut! Und das ganz ohne Fördermittel." Das konnte Bürgermeister Michael Böttcher am Donnerstag verkünden. Zum ersten Spatenstich waren neben Frank Weber, dem Gruppenleiter des Baubetriebes Strabag, Bauleiter Steve Lietsch sowie Polier Silvio Stürmer auch zahlreiche Anwohner gekommen. Den kürzesten Weg hatte die 91jährige Ruth Runowske. Sie wohnt gleich neben dem Platz, an dem der Baucontainer steht und von wo aus der für zweieinhalb Jahre veranschlagte Bau koordiniert wird. Lebenslustig schob die älteste Anwohnerin ihren Rollator zum Festzelt und schaute erwartungsfroh in die Runde. "Als wir hier vor 35 Jahren hergezogen sind, war die Siedlungsstraße noch ein staubiger Feldweg", erzählte sie. Keine Frage, dass auch sie zum Spaten griff, als es darum ging, symbolisch den Bau zu beginnen. Gemeinsam übrigens mit den Letschiner Kita-Kindern, die eigens von der Kita in der Parkstraße aus dorthin gewandert waren und die zuvor noch mit zwei Liedern die Festaktteilnehmer erfreuten.

1981 waren die Siedlungsstraßen mit Betonplatten befestigt worden, die vom NVA-Flugplatz Marxwalde, heute Neuhardenberg, geholt werden durften. Der Flugplatz wurde damals gerade umgebaut. Die Platten liegen noch heute. 1985 begannen die LPG und die ZBE Agroprojekt dort mit dem Häuserbau. Die gesamte Siedlung an der heutigen August-Bebel-Straße südlich der Bahnhofstraße hingegen ist älter. Sie wurde vor dem Zweiten Weltkrieg bereits als "Beamtensiedlung" für Lehrer und Postbeamte errichtet, an die sich die "Arbeitersiedlung" anschloss.

Die Straßen allerdings waren trotz der Fahrspurbefestigung mit Betonplatten immer schon ein Jammer. Vor allem bei Starkregen verwandelten sie sich in Seenlandschaften. Deshalb hatten bereits vor zwei Jahrzehnten Bürger Verbesserungen eingefordert. Doch immer war die damit verbundene Belastung für die Anlieger abschreckend. Inzwischen sind zwar die Baukosten gestiegen, aber auch die Erkenntnis der Anwohner, dass ein Ausbau die Wohnbedingungen deutlich verbessert. "Es ist in allen Anliegerversammlungen sehr konstruktiv diskutiert worden und es gab große Zustimmung", erklärte Planer Bernd Kotermann von der Firma Arkus.

Da sämtliche Straßen mit einer Ausbaubreite von 4,75 Metern und einer geschlossenen Regenentwässerung nahezu gleich gebaut werden, werde es auch einheitliche Ausbaubeiträge geben. Das spare im Nachhinein viele Diskussionen, so Kotermann.

Die Anlieger können sich während der Bauphase jederzeit an den Polier und den Bauleiter wenden, um sich abzustimmen. Geplant ist, dass zunächst die Vorflut für die Entwässerung gebaut wird. Noch in diesem Jahr sollen die Edwin Hoernle-Straße und die Straße Siedlung ausgebaut werden, nächstes Jahr dann die August-Bebel-Straße, erläuterte Bernd Kotermann.