"Simon Ohm" geht der Strom aus

38 Jahre lang hat der Bad Freienwalder Jörg Soohs bei der G.S. Ohm Elektro GmbH gearbeitet. Der 55-jährige gelernte Fernseh- und Rundfunkmechaniker war zwölf Jahre lang Betriebsratsvorsitzender und zuletzt, seit Mitte 2014, Bereichsleiter für Service und Handel. Ihn ärgert, dass ein Unternehmen, das genügend Aufträge hatte, leichtfertig an die Wand gefahren wurde.

Vor allem Misswirtschaft in den vergangenen Jahren und zu späte Reaktionen auf Veränderung des Marktes hätten den Untergang vorbereitet. Der Laden in Bad Freienwalde sei zu groß gewesen, so Jörg Soohs. Der Betrieb hätte sich früher auf "weiße Ware" wie Kühlschränke, Herde, Waschmaschinen und andere Haushaltsgeräte konzentrieren müssen. "Wir haben die Geräte nicht nur verkauft, sondern den Kunden auch ins Oderbruch geliefert und für wenig Geld angeschlossen, ausgetauscht und auch repariert", berichtete Soohs. Dies habe sich in Neuhardenberg ausgezahlt, das Geschäft habe immer schwarze Zahlen geschrieben. Die Filiale startet daher am bisherigen Standort neu durch. Thomas Schenk hat dort die Firma "K&S Küchen- und ElektroService GmbH" gegründet. Nachdem Simon Ohm das Geschäft in Neuhardenberg zum 30. Juni schließen wollte, entschied er sich zur Neu-Gründung.

Was den Traditionsbetrieb, der vor 55 Jahren gegründet wurde, letztlich den Kopf gekostet hat, darüber vermag auch Soohs nur zu spekulieren. Der Anfang vom Ende habe sich schon länger vorher angedeutet. Immer wieder konnten Löhne nicht rechtzeitig gezahlt werden. Ware blieb aus, weil Lieferanten-Rechnungen nicht beglichen worden seien.

Immerhin habe er noch seinen Lohn bekommen, erklärt Soohs. Andere Kollegen, die bis zuletzt blieben, gingen leer aus. So lange das Unternehmen keine Insolvenz angemeldet hat, bekommen sie auch kein Geld von der Arbeitsagentur. Fachkräfte wie Elektriker und Elektromonteure seien bereits bei anderen Unternehmen unter gekommen. Schwierig sei es eher für ältere Bürokräfte. Auch Soohs schickt gerade Bewerbungen ab.

Die Firma war 1958 als Produktionsgenossenschaft des Handwerks (PGH) gegründet worden. Als der Betrieb 1990 in eine GmbH umgewandelt wurde, hatten alle 120 Mitarbeiter Gesellschafteranteile. Auch bei Jörg Soohs ist dies der Fall, wenn auch nur in geringem Umfang. Er macht sich keine großen Hoffnungen, dass er davon etwas wiedersieht. "Ich weiß überhaupt nichts, wir sind als Gesellschafter nicht informiert worden", schimpft Soohs. Seine ehemalige Chefin, die bei ihm um die Ecke wohnt, habe ihm auf Anfrage lapidar erklärt, sie sei auch entlassen worden.

Informationen über die Firmenpleite drangen bisher nur spärlich durch. Bei der IG Metal und bei der Kreishandwerkerschaft Barnim ist der Fall nur gerüchteweise durchgedrungen. Der Betrieb ist offiziell noch Mitglied der Elektroinnung Eberswalde und sogar Vorstand. "Bei Kaufland läuft immer noch unsere Werbung", erklärte Soohs.

Das vom Gericht beauftragte Sachverständigengutachten hinsichtlich des Vorliegens eines Insolvenzgrundes sei nunmehr eingereicht worden, teilte die vorläufige Insolvenzverwalterin, eine Berliner Rechtsanwältin, mit. Eine Entscheidung über die Verfahrenseröffnung liege noch nicht vor. Sie erwarte aber, dass dies nach Pfingsten passiert.Dann werde sie nähere Angaben machen können.

Das Gericht kann einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen. Dieser muss das noch vorhandene Vermögen für die Insolvenzmasse sichern, wie beispielsweise den Fuhrpark, Werkzeuge, Technik und Gebäude - alles, was verkauft werden kann, um die Gläubiger auszuzahlen. Daneben wird ein Sachverständiger bestellt, der Immobilien oder andere Wertgegenstände bewertet.

Für Wartungsverträge habe die Stadt Bad Freienwalde zur Überbrückung andere Firmen beauftragt, sagte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (parteilos). Die Leistungen werden neu ausgeschrieben.