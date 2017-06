Nach verhaltenem Beginn die Konkurrenz eingeholt

artikel-ansicht/dg/0/

Im Eliterennen der Herren hatte sich Felix Köhler (Schweiz) nach 2:58:28 Stunden durchgesetzt.

In den Altersklassen lautet die DTU-Bilanz acht Gold, zehn Silber- und sechs Bronzemedaillen. Thomas Gogolin hatte insgesamt 3:17:17 Stunden benötigt.

Wie Gogolin berichtet, fuhr er die 21-Kilometer-Radstrecke, die dreimal zu durchfahren war, trotz des Höhenprofils einen Tag zuvor beim Kennenlernen recht flüssig ab. Die beiden Anstiege, beide zwischen 1,5 bis 2 Kilometer lang, hatten es mit einer acht bis zehn Prozent durchschnittlichen Steigung in sich. Die Fünf-Kilometer Laufrunde, die jeweils zweimal vor und nach dem Radfahren zu absolvieren war, war im Prinzip keinen Meter flach. Dabei waren zwei extreme Anstiege von jeweils 500 bis 600 Meter, mit bis zu 15 Prozent Steigung. "Ich bin da beim Ablaufen sogar ein paar Meter gegangen, weil Laufen im Grundlagenbereich nicht möglich war."

Gogolin startete aus der dritten oder vierten Reihe. Nach dem Startschuss legten die meisten Duathleten schnell los. Bei Kilometer 1 war Gogolin etwa 50., nach fünf Minuten begann er zu überholen. Bei der ersten offiziellen Zeitnahme bei etwa km 2,2 war er 41. (8. Platz in der AK). Nach der ersten Laufrunde lag er auf Platz 32 und nach der zweiten Laufrunde war er 27. (7. Platz AK). "Mit dem ersten Lauf war ich mit 40:43 Minuten zufrieden. Auf einer flachen Strecke wäre ich um 36:45 gelaufen. Die Strecke in Rauen ist dagegen wirklich flach."

Auf dem Rad fand Gogolin schnell seinen Rhythmus und "sammelte" weiter Konkurrenten ein. "Besonders auf den flachen Abschnitten und auf dem welligen Teil konnte ich im Vergleich zu den anderen Zeit gut machen. Die steilen Anstiege fuhr ich bewusst etwas zurückhaltend, um mich nicht kaputt zu fahren. Dabei verlor ich zum Teil einige Meter auf die Konkurrenz, die ich nach Erreichen der Bergkuppe aber ganz schnell wieder zu fahren konnte." Nach den drei Radrunden von jeweils 21 Kilometern (Gesamtstrecke 63,2 km, 910 Höhenmeter) konnte der Eisenhüttenstädter sich auf Position 17 verbessern und war in der Altersklasse Sechster.

Auch der zweite Wechsel klappte gut. "Die Beine fühlten sich auf den ersten Laufmetern richtig gut an. In den letzten drei Wochen vor der EM habe ich zwei- bis dreimal pro Woche Koppeltraining gemacht, also direkt nach dem Radfahren Laufen, was sich nun auch auszahlte." Er konnte gleich zwei weitere Mitstreiter überholen.

Am ersten langen steilen Anstieg war es richtig hart. Dennoch überholte Gogolin in der ersten Fünf-Kilometer-Runde zwei Altersklassenkonkurrenten und zu Beginn der letzten Laufrunde den bis dahin Drittplatzierten der Altersklasse, einen Belgier. "Dieser sprach mich später in der Umkleide an und war ein wenig traurig. Wir hatten uns auf dem Rad schon mehrfach duelliert, schlussendlich ging er vor mir auf die Laufstrecke. Auf den letzten Fünf Kilometern konnte ich noch 1:15 Minuten auf ihn herauslaufen."

Die zweiten zehn Kilometer des abschließenden Laufes hatte Gogolin in 43:23 absolviert (normal wäre es dann ein Lauf in etwa 38 min). "Mit der zweiten Laufzeit war ich im Vergleich sogar deutlich in den Top 10. Am Ende lief ich als 13. in das Stadion ein und war sehr zufrieden mit dem Rennen. Etwa 15 Minuten später wurden von den ersten Altersklassen die jeweiligen drei Medaillengewinner durchgesagt. Ich war erstaunt, als ich auf einmal meinen Namen hörte." Schließlich war anhand der Startnummern nicht erkennbar, zu welcher Altersklasse der jeweilige Träger gehört.

Der Europameistertitel ging an Pascal Schuler nach Frankreich. Der Gewinner lief 4:26 Minuten vor Gogolin ins Ziel. Auf dem Rad verlor er nur eine Minute, dazu kommen zweieinhalb Minuten aus dem ersten Lauf und eine Minute beim zweiten Lauf. "Vielleicht hätte ich den ersten Lauf etwas aggressiver angehen können. Mein größtes Steigerungs-Potenzial liegt aber beim Radfahren. Für eine richtig gute Radform hätte ich noch vier bis sechs Wochen mehr Zeit gebraucht. Durch die Marathonvorbereitung fehlten mir ein paar Einheiten. Trotzdem bin ich sehr zufrieden. Meine Altersklasse war zusammen mit der von 45 bis 49 Jahre jeweils 24 Teilnehmern am stärksten besetzt.