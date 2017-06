Geballter Frust nach Entlassungen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Im Bahnwerk ist nach einer Betriebsversammlung am Mittwoch kaum noch jemand zum Reden aufgelegt. Viele der rund 170 Mitarbeiter haben die Kündigung erhalten. Dennoch geht der Betrieb in dem zahlungsunfähigen Werk weiter. Geschäftsführung und Insolvenzverwalter geben sich optimistisch.

Fast anderthalb Stunden vergehen, bis Andreas Schott, der Geschäftsführer der EBW Eisenbahnwerk Eberswalde GmbH, am späten Nachmittag vor die Tore des Betriebsgeländes tritt. Die Belegschaftsversammlung, zu der die Presse keinen Zutritt hatte, ist längst zuende, als Schott eine Erklärung des vorläufigen Insolvenzverwalters auf Papier nach draußen bringt.

Geduldig nimmt der Mann im hellblauen Hemd sich auch Zeit, Fragen zu beantworten. Am selben Tag hatten viele Bahnwerker ihr Kündigungsschreiben im Briefkasten. Von Massenentlassungen haben mehrere der Märkischen Oderzeitung gegenüber bereits am Telefon gesprochen. Das Wort "Entlassung" umgeht der Geschäftsführer nach Möglichkeit. Seine Botschaft ist eine andere: "Wir gehen weiter", sagt er. "Es ist mir wichtig, dass das das entscheidende Signal ist."

Nach dem langen Kampf der Belegschaft um den Erhalt des früheren Deutsche Bahn-Bahnwerks hatte der Investor Quantum Capitals Partner AG mit der Gesellschaft EWE das Werk erst zu Jahresbeginn übernommen. Für die Unternehmensrettung stellte das Land Brandenburg sogar eine Bürgschaft in sechsstelliger Höhe bereit. Für viele Beteiligte war der erste Tiefschlag aber bereits der Start mit Kurzarbeit im Januar. Der nächste folgte im März, als die EBW-Chefetage den Insolvenzantrag stellte. Nun die Kündigungen, für viele aus heiterem Himmel.

Schott wird, wie Insolvenzverwalter Falk Eppert, seine Botschaft auch in der Versammlung überbracht haben. Die Belegschaft nimmt sie offenbar überwiegend mit Frust und Wut auf. Das zeigt sich, als die Mitarbeiter am Mittwoch das Betriebsgelände verlassen, viele mit gesenktem Kopf. Mit der Presse will kaum jemand sprechen, seinen Namen nennen keiner. "Nee, Schnauze voll jetzt", sagt ein Mann. "Die verarschen einen doch nur", ein anderer. Er sähe die Quantumgesellschafter gar gern hinter Gittern, schiebt er hinterher. "Es ist ein Glanzbeispiel für Missmanagement", erklärt ein weiterer Mitarbeiter.

Wie viele genau gehen müssen, bleibt unklar. In der Erklärung des vorläufigen Insolvenzverwalters Falk Eppert ist von 15 Mitarbeitern die Rede, die ab 1. Juni "unwiderruflich freigestellt" sind. Geschäftsführer Schott spricht von einer Minimalbelegschaft, die bleibe, demnach ein Drittel der bisherigen Belegschaft. Daran gemessen dürften es wenigstens 100 Kündigungen insgesamt sein. Zuletzt sprach das Unternehmen von 168 Mitarbeitern (Stand März).

Das passt auch zu den Angaben der Agentur für Arbeit in Eberswalde. Laut Vize-Agenturchefin Constanze Hildebrandt befinden sich derzeit 91 Bahnwerker, die in den zurückliegenden Monaten nicht beschäftigt waren, in passenden Qualifizierungsmodulen, dies aber unabhängig von den Kündigungen. Ein großer Teil der gekündigten Mitarbeiter gehöre aufgrund der Kündigungsfristen nach Dienstjahren noch bis Ende des Jahres dem Unternehmen an. In dieser Zeit zahle die Bundesagentur Ersatzleistungen in voller Lohnhöhe an das Unternehmen.

Diese Mitarbeiter wolle das Werk später wieder zurückholen, sagt EWE-Geschäftsführer Andreas Schott. "Wir machen weiterhin aktiv Auftragswerbung, wollen das Unternehmen aus dieser Phase wieder hochfahren", erklärt er. Für eine Werksübernahme gebe es bereits Interessenten, hat zudem der Insolvenzverwalter mitgeteilt.

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP), der wie Brandenburgs Wirtschaftsstaatssekretär Hendrik Fischer der Versammlung am Mittwoch beiwohnte, teilt den Optimismus: "Fakt ist: Alle Beteiligten bemühen sich darum, den Betrieb wieder in Schwung zu bringen."