57. Pfingstturnier in Lindenberg

Das Turnier beginnt am Sonnabend um 10 Uhr mit einem Wettbewerb der E-Junioren. Daran nehmen acht Mannschaften teil. Nach Abschluss des E-Juniorenturnieres beginnt gegen 14 Uhr ein Turnier der C-Junioren.

Im Rahmenprogramm am Sonnabend werden unter anderem eine Springburg, eine Mal- und Bastelstrecke, eine Kegelbahn, Feuerwehrlöschübungen für Kinder, das Speedschießen und die Spiel- und Krabbelecke für die Jüngsten zur Verfügung stehen. Ein Auftritt einer Cheerleadergruppe aus der Gemeinde Tauche ist ebenfalls geplant.

Das Männerturnier mit acht Mannschaften beginnt am Pfingstsonntag um 11 Uhr. Dabei ist unter anderem das Landesklasseteam des FSV Preußen Bad Saarow sowie der SV Lichterfelde, Titelverteidiger "Elfenbeinkiste" und Kreisligist Lindenberg.

In einer Spielpause gegen 13.30 Uhr wird es ein F-Juniorenspiel zwischen einem Team des Storkower SC und einer Mannschaft des Gastgebers geben. Parallel zum Fußballturnier wird auch wieder Beachvolleyball gespielt.

Der vom Bürgermeister der Gemeinde Tauche Gerd Mai gestiftete Siegerpokal beim Männerturnier soll gegen 17 Uhr übergeben werden. Die Fußballturniere und das Rahmenprogramm werden an beiden Veranstaltungstagen durch das Opel Autohaus An der Spree in Beeskow gesponsert.

Im Rahmenprogramm sind am Sonntag unter anderem ein sportlicher Mehrkampf für die ganze Familie, eine Kegelbahn, eine Springburg, eine Mal- und Bastelstrecke, die Spiel- und Krabbelecke für die Jüngsten und das leckere Kuchenbuffet vorgesehen.

Beim Kegeln und bei den weiteren sportlichen Wettbewerben gibt es unter anderem ein Testwochenende mit einem neuen Opel, einen Gutschein für ein gebackenes Spanferkel, ein 30-Liter-Fass Bier, zweimal zehn Freikarten für die Sommerrodelbahn in Petersdorf, ein Blumenpräsent, verschiedene Restaurantgutscheine, ein Präsentkorb und vieles mehr zu gewinnen.

Zwischen den Turnierspielen wird es als besonderen Höhepunkt eine Fußball-Freestyler Profishow und den Auftritt der Tanzgruppe "Joung Project" geben.

Ab 19 Uhr rundet dann das Open-Air-Konzert der Rock und Partyband "BLAYT" den Pfingstsonntag ab (Eintritt kostenlos).

In diesem Sinne hoffen wir auf schönes Wetter und viele gutgelaunte, sportlich aktive Besucher.