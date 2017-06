Konzept soll mit Leben gefüllt werden

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578266/

Den größten Anteil der Kinder- und Jugendarbeit leisten nach der Schule oder Kita die ortsansässigen Vereine oder Jugendclubs. Das bestätigte auch der Bericht von Sachgebietsleiterin Kathrin Vogel, die das erarbeitete Rahmenprogramm den Teilnehmern des Treffens nochmal vorstellte.

Als Gast war Eckhard Wilke, Sachbearbeiter Sport des Landkreises Havelland, vor Ort. Er berichtete von den Möglichkeiten der Sportförderung, die an verschiedene Bedingungen geknüpft sind. So müssen Sport- und Angelvereine ihren Tätigkeitsschwerpunkt im Landkreis Havelland haben und im Sinne der Abgabenordnung gemeinnützig sein.

Mehr als 930 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 24 Jahren leben im Amtsbereich Nennhausen. Viele von ihnen nutzen im angemessenen Alter die Angebote der Sportvereine, Jugendeinrichtungen oder anderer Vereine. Ob Fußball beim FC Rot Weiss in Nennhausen, Tischtennis in Stechow, Tanzen beim GCC in Garlitz, den Angelvereinen der Ortsteile, der Schützengilde in Nennhausen oder bei der Freiwilligen Feuerwehr in den Ortsteilen, überall sind Angebote für Kinder und Jugendliche vorhanden. Diese werden mehr oder weniger gut angenommen.

Um die Vereine für Kinder und Jugendliche noch attraktiver zu machen und andere Betätigungsfelder zu erschließen, wurden 133 Schüler der 3. bis 6. Klasse der Grundschule "Friedrich de la Motte Fouqué" nach ihrer Vereinszugehörigkeit und ihrer Lieblingsbeschäftigung befragt. Ergebnis: die meisten sind im Sportverein oder der Feuerwehr aktiv.

Das größte Problem sahen die Kinder, wie auch die Vertreter der Vereine, in der öffentlichen Verkehrsanbindung untereinander oder mit der Kreisstadt. An den Wochenenden sind keine öffentlichen Busse im Amtsbereich Nennhausen unterwegs und unter der Woche ab 18.00 Uhr auch nicht. Da aber die Trainingseinheiten in den Vereinen meist erst um 17.00 oder 18.00 Uhr beginnen, stellt dies ein großes Problem dar. Ohne Eltern, die ihre Kinder und Vereinskameraden zu den Wettkämpfen oder dem Training fahren, wäre die Situation verheerend.

So kam die Frage nach einem Leihbus auf. Da aber kein Autohaus im Amtsbereich Nennhausen ansässig ist, welches mit einem Sponsoring aushelfen würde, dachte man kurz über einen amtseigenen Bus nach. Diesen hätten die Vereine am Wochenende ausborgen können. Da aber alle Vereine am Wochenende einen Bus benötigen, wurde die Idee wieder verworfen.

In der Befragung äußerten die Kinder auch ihre Wünsche: mehr Vereinsangebote in den Ortsteilen, Treffpunktmöglichkeiten drinnen und draußen, mehr öffentliche Ballsportplätze, eine Graffiti-Wand und mehr Radwege zwischen den Ortsteilen. Ein Wunsch war sehr konkret: der Jugendclub Kotzen soll wieder öffnen. Dieser Wunsch ging bereits in Erfüllung, seit 1. April ist wieder geöffnet.

Der Jugendclub in Nennhausen ist in Sachen Kinder- und Jugendarbeit sehr aktiv. Anfang des Jahres wurde von Grund auf renoviert und umgestaltet. Dafür erhielt der Jugendclub Geld von der Aktion Mensch und dem Träger, der Johanniter Unfallhilfe. Insgesamt kostete die Aktion, an denen sich die Jugendlichen aktiv beteiligten, rund 8.000 Euro. An drei Tagen in der Woche ist von 15.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, etwa zehn Kinder im Alter von 13 bis 19 Jahre nutzen das Angebot derzeit. "Viele Ideen für Aktivitäten kommen von den Kindern selbst. So haben sie in Anlehnung an die Fernsehreihe ihre eigenen Kochduelle inszeniert", erzählte Johannes Wetzel, der den Club seit 1. Januar leitet. "Zum Volleyball, der jeden Freitag stattfindet, kommen auch Kinder aus den anderen Ortsteilen. Oft sind wir dann 16 Leute."

Amtsdirektorin Ilka Lenke hatte eine Überraschung für den Jugendclub dabei. 1.000 Euro für eine Abenteuerbootsfahrt im August. Dann geht es von Semlin aus mit einem Hausboot auf Entdeckertour. In Wassersuppe trifft man dann auf den Nauener Jugendclub, der dort Camping macht. Mit den Nauenern besteht eine enge Kooperation. Um auch mal Hauptstadt-Flair zu erleben, strebt der Jugendclub eine Kooperation mit einem Berliner Club an. Einen Wunsch haben die Jugendlichen und der Jugendclubleiter dann noch: mehr und größere Räume. "Manchmal möchte sich der eine oder andere Jugendliche auch mal etwas zurück ziehen. Das ist bei dem begrenzten Raumangebot zur Zeit nicht möglich", erzählte Johannes Wetzel nach dem Treffen.

Über einige Ideen hatten sich die Nennhausener Vereinsvertreter schon im März im Bürgerforum Gedanken gemacht. Eine Idee hatte es der Amtsdirektorin besonders angetan. Die Schaffung eines Outdoorparcours für Jung und Alt brachte Ilka Lenke immer wieder ins Gespräch. Leider waren nicht alle Anwesenden von der Realisierbarkeit überzeugt. Einigen konnte man sich folgende Themen weiter zu verfolgen: die Suche nach Möglichkeiten der besseren Verkehrsanbindung und Spielplatzerweiterungen in den Ortsteilen durch die Schaffung von Spiel- und Sportgeräten für Alt und Jung.

Ilka Lenke zeigte sich mit dem Treffen zufrieden. Um weitere Sportangebote für Familien an den Wochenenden zu schaffen und die Umsetzung des Konzepts voranzubringen, möchte sie, dass sich das Netzwerk etwa alle sechs bis neun Monate trifft. "Gern auch früher und öfter", so die Amtsdirektorin.