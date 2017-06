Hundesterben in Reinickendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Leyla hatte großes Glück. Ihr Frauchen reagiert sofort, als die Hündin beim Spaziergang am Tegeler See plötzlich wie gelähmt wirkt und ihr Schaum aus dem Mund läuft. Die junge Berlinerin ist über die tödlichen Gefahren, die derzeit in Reinickendorf auf Hunde lauern, informiert. Sie ruft sofort beim Tierarzt an. Die Nummer hat sie vorsorglich eingespeichert. Eine hilfsbereite Autofahrerin bringt beide schnell in die nahe Tierarztpraxis. "Wir haben Leyla ganz schnell den Magen ausgepumpt und Aktivkohle gegeben, so konnten wir sie retten", berichtet Kai Rödiger.

Es ist eine der wenigen guten Nachrichten, die der Chefarzt der Tierarztpraxis am Kurt-Schumacher-Platz in diesen Tagen verkünden kann. Von den insgesamt elf augenscheinlich vergifteten Tieren, die in den vergangenen zwei Wochen auf seinem Tisch landeten, konnte er nur drei retten. Vom kleinen Dackel bis zum großen Dalmatiner zeigten alle ähnliche Symptome. Und alle waren zuvor mit ihren Besitzern am Tegeler See spazieren gewesen. Doch einen typischen Giftköder, wie ihn Hundehasser in der Vergangenheit schon häufig in Berliner Parks deponiert hatten, konnte der Mediziner nicht entdecken. "Das typische Rattengift wirkt viel langsamer", erklärt Rödiger. Auch die Obduktion eines der Tiere konnte bisher keinen Aufschluss bringen. "Die Blutproben aus der Pathologie wurden nun zu Experten nach Göttingen geschickt. Die Ergebnisse erwarten wir erst nach Pfingsten."

Auch die Polizei hat inzwischen von ihren Kriminaltechnikern Wasserproben aus dem Tegeler See entnehmen lassen. Acht Anzeigen von Hundebesitzern aus Reinickendorf gingen seit dem 18. Mai ein. "Das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Fall", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Beamte gehen nun vermehrt in der Parkanlage, der Badestelle am Forsthaus und rund um das Strandbad Tegel auf Streife. Mit dem Bezirksamt berate man, ob Warnhinweise Sinn machen, berichtet der Polizeisprecher.

In dem idyllischen Stadtteil spricht sich das mysteriöse Hundesterben auch so schnell herum. Leylas Besitzerin hatte nach den Meldungen extra penibel darauf geachtet, dass ihre Hündin nichts vom Boden frisst. "Das ist wirklich alles sehr rätselhaft und ganz schrecklich", sagt Rödiger, der so etwas in seinem langen Berufsleben noch nicht erlebt hat.