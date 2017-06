Busse werden mehr Kilometer fahren

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (red/pat) Sollten die havelländischen Kreistagsabgeordneten Landrat Roger Lewandowski (CDU) auf ihrer Sitzung Ende Juni mit der Umsetzung des neuen Buskonzeptes für Falkensee und Umland beauftragen, dann wird die Havelbus Verkehrsgesellschaft nach Inkrafttreten eine Mehrleistung von 689.400 Fahrplankilometern pro Jahr erbringen müssen. "Das entspricht einem Plus von 35,3 Prozent gegenüber des aktuellen Angebotes für die betreffende Region", wie der Hauptverwaltungsbeamte am Mittwoch betonte.

Erstmals öffentlich vorgestellt wurde das Konzept für den Busverkehr des östlichen Havellandes im Juli vergangenen Jahres. Anschließend waren Bürger, Verbände, Städte und Gemeinden dazu aufgerufen worden, Anregungen zum Konzept, den Linien und Fahrzeiten einzureichen.

Insgesamt sind beim Landkreis Havelland mehr als 150 Hinweise eingegangen, die in einem intensiven Abstimmungsprozess auf Umsetzbarkeit, Fahrbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Straßeninfrastruktur untersucht und schlussendlich in das Konzept eingearbeitet wurden.

Vorrangig bestand aus Sicht der Havelländer der Wunsch nach besseren Verbindungen am Abend und am Wochenende, einer neuen Haltestelle an der Stadthalle, realistische Übergangszeiten beim Umsteigen sowie beim Schülerverkehr die bessere Ausrichtung an die Unterrichtszeiten der verschiedenen Schulen.

"Vermehrte Fahrmöglichkeiten, bessere Anschlüsse, Taktverdichtungen auf den Hauptlinien und die Beseitigung bisheriger Lücken im Nahverkehr werden den Busverkehr attraktiver machen", erklärte Lewandowski. So wurden beispielsweise Falkenhöh, Finkenkrug-West und Waldheim auch am Wochenende erschlossen und die Anschlüsse an den Bahnhöfen und die Verbindungen nach Potsdam und Berlin verbessert. Deutlich verbessert wurden auch die Angebote für die Gemeinden Brieselang, Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz, wie die Kreisverwaltung meinte.

Für Brieselang ergibt sich laut Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) etwa, dass die Linien des Bürger Busses 657 b+ n durch Havelbus ergänzt verstärkt werden. Ab September sollen beide Linien im Stundentakt bedient werden. Die Bedienzeit wird auf 5.19 Uhr bis 20.11 Uhr von montags bis freitags ausgedehnt.

Dies bedeutet in Brieselang eine Fahrkilometererhöhung per anno um 41.659 Kilometer. Der Bürgerbus indes wird weiterhin nach bekannten Fahrplan und Route verkehren. Keine Berücksichtigung fand dagegen die Forderung der Gemeinde auch am Wochenende und abends in der Gemeinde eine Busverbindung aufzubauen.

Garn wies während der Sitzung der Gemeindevertretung darauf hin, dass eine regelmäßige Busverbindung zwischen den Bahnhöfen Brieselang und Wustermark bestehe, so dass Potsdam mit dem ÖPNV von Brieselang aus erreichbar sei. Der Landrat indes meinte zusammenfassend: "Wir erhoffen uns von dem neuen Buskonzept auch eine Steigerung der Fahrgastzahlen, weil der öffentliche Nahverkehr für potenzielle Nutzer attraktiver gestaltet wird und mit den Arbeitszeiten oder Unterrichtszeiten besser vereinbar ist. Auch die bessere Taktung an den Wochenende und am Abend kann zu einer erhöhten Nutzung der Busse führen", so der Landrat.

"Mit der Umsetzung des Konzeptes wäre ein erster wichtiger Schritt getan, um unser Ziel, den Landkreis noch attraktiver zu gestalten, zu erreichen. In einem zweiten Schritt soll dann ein Buskonzept für das weitere Havelland in Auftrag gegeben werden."

Im kreislichen Finanzausschuss wird darüber in der kommenden Woche zunächst beraten. Sofern die Kreistagsmitglieder Ende Juni ein positives Votum dazu abgeben, kann das neue Buskonzept zum neuen Schuljahr am 4. September umgesetzt werden.