Grün-Weiß bleibt im Norden

Das ist das Ergebnis von mehreren Gesprächen, die der Verein mit der Mannschaft führte. Zuletzt wurde inmitten dieser Woche genau zu diesem Thema getagt, so Ronny Hellmann. Ergebnis: Der Kader wird sich lediglich punktuell verändern. Von zwei Abgängen gehen die Grün-Weißen aus. Das ist zum einen Hannes Göhlke. Der ehemalige Spieler des Brandenburgligisten MSV Neuruppin will jetzt pausieren. Wie lange der Spielgestalter in diese passive Rolle schlüpfen will, ließ er offen. Weil Göhlke aber erst 27 Jahre alt ist, dürfte seine Fußball-Karriere noch nicht beendet sein. Zum anderen wird David Maaß sein Engagement in Lindow beenden. Seine Zukunft sieht er beim Kreisliga-Ersten in Herzberg, wo der Aufwand geringer sein wird als in der Landesklasse.

Um beide Personalien trauert Hellmann enorm. "Sie gehören absolut zu den Säulen unserer Mannschaft. ,Maaßi' ist gar nicht anzumerken, dass es seine letzten Spiele für uns sind. Er kniet sich so rein, als ginge es ums Leben. Dass er voll und ganz das Niveau eines Landesklasse-Spielers hat, das sieht man Woche für Woche." Der Rüthnicker zieht allein schon deshalb die Blicke auf sich, weil er ein Linksbein ist - und damit heiß umworben auf dem Spielermarkt.

Unbestritten ist laut Hellmann auch die herausragende Qualität von Hannes Göhlke. Vor allem im strategischen Bereich sei er nicht wegzudenken. Andere Hobbys rücken nun jedoch in den Fokus des gebürtigen Lindowers. Seine Lücke zu stopfen, das werde nicht so einfach, so der Abteilungsleiter.

Dass Grün-Weiß auf die Hilfe der Sportschüler angewiesen bleibt, erklärt sich von allein beim Blick auf den dünnen Kader. Drei Auszubildende an der Berufsschule für Sport & Soziales sind es derzeit, die ihre Töppen für Lindow schnüren - im endlichen Modus. Denn ihre Lehrzeit dürfte in einem Jahr abgeschlossen werden. Ronny Hellmann geht fest davon aus, dass dieses Trio (Domminic Rauch, Manuel Brzozowski, Moritz Becker) den Werbeversuchen widersteht und ein zweites Jahr auch am Ausbildungsort kicken wird. Ein unverzichtbarer Bestandteil waren zudem die Brüder Mostafa und Mojtaba Babakhani. Weil die beiden syrischen Flüchtlinge auch im Sportverein als Volleyballer Fuß fassten, gilt als sicher, sie halten zu können.

Zwischenzeitlich schwankten zwar mehrere Lindower, ob sie bleiben oder zum 30. Juni gehen wollen. Nun jedoch steht das Gerüst der Mannschaft. Mit Jens Schmidt wird einer aus dem genialen Sturmduo fehlen. Zunächst. Er hatte sich beim Volleyballspielen eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und pausiert schon zwei Monate lang. Wann der 14-Tore-Mann zurückkehrt, ist völlig offen. Seinem Offensivpartner Markus Filarski (16 Treffer) wird zwar die Bude förmlich eingerannt, doch er bekennt sich zum Team und zum Verein. Hellmann: "Er bleibt."

Einen Zugang gibt es, den Namen wollte der Abteilungsleiter derzeit noch nicht nennen. Wegen einer gewaltigen Lücke im Nachwuchsbereich rückt kein eigener Junior auf. Vakant ist derzeit die Position des Trainers. Norbert Hinkelmann erwies sich nach dem Rücktritt von Sebastian Ruthert im Spätherbst 2016 als Rettung. Doch mehr als der Notnagel wollte der 61-Jährige nie sein. Für ihn ist es am 10.Juni in Joachimsthal das vorletzte und eine Woche später daheim gegen Oranienburg II das letzte Match. Wer dann kommt, ist noch völlig offen. Hellmann bestätigte, dass mit zwei Kandidaten gesprochen werde. Ihm schwebe zumindest eine mittelfristige Lösung vor, also ein Engagement über mehrere Spielserien.

Grün-Weiß richtet seinen Blick aus zweierlei Gründen Richtung Osten aus. Einerseits ist auf dem Trainermarkt in Oberhavel mehr Bewegung. Andererseits gibt es eine Kehrtwende in der Beliebtheit der Staffel: Grün-Weiß freundete sich mit der Nord-Staffel an, nachdem es bei der Einteilung im vorigen Jahr noch viel Widerstand und böses Blut mit dem Landesverband gegeben hatte. Üblich ist, dass der Kreismeister Prignitz/Ruppin in der Weststaffel integriert wird. Aber die Fahrstrecken bis an die Elbe oder bis an die Oder sind für das im Norden Brandenburgs zentral gelegene Lindow in etwa identisch. Auch von der Qualität der Plätze ähneln sich die Regionen. Das Lindower Umschwenken begründet Ronny Hellmann mit den vor allem im Berliner Speckgürtel herausstechenden Plätzen. Auch sind in der Nord-Staffel mehr Duelle mit größerem Zuschauerinteresse zu erwarten. Würde im Westen lediglich Union Neuruppin Fans anziehen, so sind es im Norden Altlüdersdorf II, Birkenwerder, Aufsteiger Bötzow, vielleicht auch Falkenthal als möglicher Absteiger aus der Landesliga.

Schon vor einigen Tagen habe der Landesverband eine Meinung des Lindower SV erfragt, ob er statt in die zu erwartende übervolle West-Staffel im Norden bleiben will. Hellmann: "Wir fanden es sehr angenehm, dass der FLB diesmal fragte und uns nicht vor vollendete Tatsachen stellte."

Drei Punkte aus zwei Partien fehlen, dann wäre der Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Misslingt dies, dürfte sich eine völlig neue Konstellation ergeben. Denn die untergeordnete Kreisoberliga sei für den LSV "total uninteressant" und für die noch tiefer angesiedelte Kreisliga "der Aufwand zu groß", schob Hellmann Gedankenspielen entgegen den aktuellen Überlegungen einen Riegel vor.