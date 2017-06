Mit Treten, Würgen und Schlagen zu Gold

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1578318/

Der 1. Ju-Jutsu Verein Bernau stellte in der U15 und U18 ein starkes Team. Insgesamt waren elf Athleten samt Eltern und Coaches nach Niedersachsen gefahren.

Um den Deutschen Meistertitel in der Gewichtsklasse U18 bis 60 Kilo kämpften gleich drei Bernauer Sportler. Florian Fünfstück eröffnete diesen Kampftag mit einem knappen Sieg. Auch Fynn Trarbach und Benjamin Vach konnten in der ersten Runde siegen. Im Viertelfinale mussten sich Fynn und Florian geschlagen geben. Benjamin konnte sich zwar den Einzug ins Halbfinale sichern, verlor den Kampf leider, erreichte aber Bronze, die erste Medaille für Bernau.

Zeitgleich war auch Justin Jahn nach einjähriger Verletzungspause zurück im Spiel. Er zeigte von Anfang an, dass er genauso fit ist, wie er es schon vor der Verletzung war. Er gewann alle Kämpfe der Vorrunde vorzeitig und rückte so ins Finale ein. Das Aufeinandertreffen mit Timur Eisele war hart umkämpft. Leider konnte sich Eisele in den letzten Sekunden durchsetzen. Damit errang Justin der Vizetitel.

In der U18 bis 66 Kilo griff Niklas Wehr an. Er musste kurz vor dem kleinen Finale verletzungsbedingt aufgeben.

Lukas Wittich bildete den Abschluss in der U18. Er gewann seine ersten Kämpfe, nur im Finale gegen Paul Behlau wurde es dann doch spannend. Lukas bewahrte jedoch einen klaren Kopf und errang somit den ersten Meistertitel für das Bernauer Team.

In der U15 bis 60 Kilo traten Max Wittkowski und Benedict Schulz an. Max musste sich erst im Halbfinale geschlagen geben, sicherte sich aber Platz drei. Für Benedict lief es nicht so gut. Gleich den ersten Kampf verlor er. Auch in der Trostrunde konnte er sich leider nicht bis zum Ende durchschlagen.

Fabian Friedrich kämpfte in der U15 bis 55 Kilo. Die Vorrunde konnte er sicher für sich Entscheiden, auch im Halbfinale gewann er vorzeitig. Nur für das Finale reichte es nicht, somit ein Vizetitel für unseren jungen Fighter.

Der leichteste und jüngste war Arthur Albrecht, nur 34 Kilo brachte er auf die Waage. Zielsicher kämpfte er sich unter Leitung von Fridolin Vach bis ins Finale und am Ende zum Deutschen Meistertitel durch.

Die Bernauer Mädchen, Angelina Lindenau (bis 52 Kilo) und Alexa Frei (44 Kilo) ließen nichts anbrennen. Beide bewiesen von Anfang ihre Stärke und zeigten sich wie immer ehrgeizig. Als Erstes sicherte sich Alexa den Meistertitel, wenig später auch Angelina in einem der letzten Kämpfe des Tages.

Insgesamt konnte sich der 1. Ju-Jutsu-Verein Bernau mit vier Meistertiteln, zwei Vizemeistern und zwei dritten Plätzen schmücken und sicherte sich den Titel des besten deutschen Vereins in der U15/U18.

Auch der SV Schorfheide qualifizierte sich für den deutschen Schülercup. Seine Sportler aus Klosterfelde und Groß Schönebeck waren gut vorbereitet. Franz Gerike(U15/-45 Kilo) begann mit einem Freilos. In den darauffolgenden Kämpfen qualifizierte er sich für das Finale. In diesem sollte er dann auf seinen Teamkollegen und Freund Marwin Schulze treffen. Beide hatten die Aufgabe von Trainer Sascha Dietzel erhalten, sich keinen Freundschaftskampf zu liefern. Jeder sollte das Ziel haben, vor dem anderem auf dem Treppchen zu stehen. Beide lieferten sich einen harten Kampf. Am Ende wurde Franz Gerike Deutscher Meister mit knappem Punktevorsprung vor Marwin Schulze, der sich den Vizemeistertitel sicherte.

Michelle Dietrich aus Groß Schönebeck konnte in der U15 bis 55 Kilo punkten. Michelle verlor zwar den ersten Kampf, aber gegen die leistungsstarke Gegnerin Daniel Volynska beendete sie den Kampf vorzeitig und nahm so die Bronzemedaille mit. Florian Weiß (U15 bis 50 Kilo) gewann die ersten zwei Kämpfe mit großem Vorsprung. Leider verlor er die letzten zwei Kämpfe - Platz fünf.

Mit fünf Teilnehmern war der PSV Basdorf vor Ort. In der U15 (50 Kilo) mussten Johann Bundt und Rafael Kirschke auf die Matte. Johann Bundt war die Aufregung anzumerken, er verlor beide Kämpfe. Bei Rafael merkte man gleich, dass er mit um den Titel kämpfen möchte. Er kämpfte sich bis ins Finale. Rafael begann sehr konzentriert und erkämpfte sich gleich einen Vorsprung im Part 1. Diesen baute er immer weiter aus. Der Württemberger Peros versucht zwar dagegen zuhalten, aber am Ende gewann Rafael deutlich mit 19:6 Punkten verdient die Goldmedaille.

Luca Beutner (U15 bis 55 Kilo) hatte sich viel vorgenommen. Auch er gewann dreimal und kam ins Finale. Dort machte er es gegen den Bernauer Friedrich nicht so spannend. Er konnte in allen drei Parts ein Ippon erzielen und wurde so souveräner Deutscher Meister in seiner Klasse.

In der Klasse bis 60 kg U15 kämpfte Laurenz Moritz. Mit nicht so viel Hoffnung und Aufgeregtheit begann er seinen ersten Kampf bei einer Deutschen Meisterschaft, gewann den ersten Kampf. Im Halbfinale unterlag er dem späteren Deutschen Meister Mbah aus Hürth. Im Kampf um Platz drei durfte er sich am Ende über einen überlegenen Punktsieg von 15:6 und der Bronzemedaille freuen.

Letzte Starterin war Celina Path in der Klasse bis 44 Kilo U15. Sie musste vier Kämpfe bestreiten. Davon gewann sie zwei Kämpfe und verlor ebenfalls zwei Mal. Leider belegte sie dadurch nur den undankbaren vierten Platz. Mit diesem hervorragenden Abschneiden konnte keiner rechnen, damit waren Trainer und Kämpfer mit dem Ausgang sehr zufrieden.