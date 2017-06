Das passiert beim größten Massensport-Spektakel der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zum fünften Mal zieht das Deutsche Turnfest in Berlin die Massen in seinen Bann. Die Teilnehmerzahlen des letzten Treffens in der Rhein-Neckar-Region werden übertroffen. Die Deutsche Presse-Agentur beschreibt, was das Fluidum des Turnfests ausmacht und was es für die Stadt bedeutet.