Mutmaßlicher IS-Terrorhelfer kommt vor Berliner Kammergericht

Berlin (dp) Ein 31-Jähriger, der die Reise mehrerer Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nach Syrien unterstützt haben soll, steht von Freitag (9.00 Uhr) an vor dem Berliner Kammergericht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, in acht Fällen eine terroristische Vereinigung im Ausland unterstützt zu haben. Laut Ermittlungen soll er von Berlin aus russischsprachigen IS-Anhängern geholfen haben, von ihren Heimatländern aus nach Syrien zu gelangen, um sich der Terrororganisation anzuschließen. In der Zeit von Juli 2014 bis Januar 2015 soll der Verdächtige bei der Abholung und Betreuung von 14 Ausreisewilligen aktiv geworden sei. Teilweise habe er die Betroffenen auch an Schleuser vermittelt, so der Vorwurf.