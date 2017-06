Shoppingnacht in der Seelower City

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Mindestens ein Datum im Jahr gibt es, da wird in Seelow die Nacht zum Tag gemacht. Immer dann, wenn Shopping-Nacht angesagt ist. Heute ist es wieder soweit. Die Seelower Händler und Gewerbetreibenden laden dazu ein, sich einen Einblick in neueste Modetrends zu verschaffen und dabei in lockerer Wochenend-Stimmung zu plaudern, Freunde zu treffen, sich zu unterhalten.