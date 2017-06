Schroeders couragierter Endspurt

artikel-ansicht/dg/0/

Den Anfang vollzogen Denny Schulze und Max Schroeder im Zweier. Sie belegten in einem leistungsstarken Teilnehmerfeld Platz 2. Dann durfte Larissa Bröcker bei den Jüngsten ihren ersten Wettkampf absolvieren. Trotz Seitenwindes schaffte sie einen guten fünften Rang. Danach wurde es spannend, denn die 11-jährigen Jungen gingen in ihren Einern über 500 m an den Start. Max Schroeder ruderte durch einen couragierten Endspurt auf den letzten Metern als Sieger über die gedachte Ziellinie. Denny Schulze belegte in seinem Lauf den zweiten Platz, Til Lewandrowski wurde Dritter.

Somit kann die Übungsleiterin Elke Birke zuversichtlich auf die nächsten Regatta-Höhepunkte blicken. Sie bedankt sich zudem bei den Betreuern Jörg Bosse und Jessica Gärtner.