Trubel am Kindertag allerorten

Gransee/Zehdenick (GZ) Nicht dass sich die Knirpse in der Granseer Kita Bärenwald sonst langweilen würden, aber am Kindertag hatte das Kitateam noch eine Schippe drauf gelegt, was Unterhaltung für die Kinder anging. Nach einem gemeinsamen Frühstück warteten im Garten zahlreiche Spiele darauf, ausprobiert zu werden: Büchsen werfen, Wasserspiele, Süßigkeiten balancieren und noch vieles mehr.