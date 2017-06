Mühlen laden zum Staunen ein

artikel-ansicht/dg/0/

Wilhelmsaue/Worin/Zechin (MOZ) Am bundesweit stattfindenden Mühlentag am Pfingstmontag beteiligen sich auch etwa 170 Mühlen in Berlin und Brandenburg. Im Vordergrund an diesem "Tag der Offenen Tür" steht die Mühle als technisches Kulturgut, dessen Geschichte über 2000 Jahre zurückreicht.Königs Mühle in Zechin lädt anlässlich Pfingstmontag ab 10 Uhr zum Mühlenfest mit Führungen durch die dreietagige Motormühle. Umrahmt wird die Veranstaltung durch einen Handwerkermarkt und eine Technikausstellung der "Zechiner ZT Schmiede".