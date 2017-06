Jüdische Gemeinde bekommt Hilfe

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Jüdische Gemeinde in Oranienburg kann womöglich doch auf eine Unterstützung durch den Landkreis bei der Sanierung ihres Gemeindehauses hoffen. Das Landratsamt lehnt die erbetene Aussetzung des Pachtzinses zwar weiterhin ab. Der Kreistag will nun aber selbst prüfen, wie der Gemeinde geholfen werden kann.

Vergangene Woche hatte die Jüdische Gemeinde "Wiedergeburt" ihre Sorgen vorgetragen. Mit 265 000 Euro hatte sie für die absehbare Sanierung des maroden Dachstuhls ihres Domizils an der Sachsenhausener Straße in Oranienburg gerechnet. Dann wurde aber wurde Schwamm an den Balken festgestellt. Die Beseitigung der Schäden war nun deutlich teurer. Das Gebäude kann die Gemeinde zurzeit nicht nutzen. Sie ist zunächst ins benachbarte Regine-Hildebrandt-Haus ausgewichen.

"Wir wissen nicht, wovon wir das bezahlen sollen", klagte die Gemeindevorsitzende Elena Mieropolskaja am Mittwochabend im Kreistag. Die Stadt Oranienburg hat laut Mieropolskaja inzwischen einen Zuschuss von 26 000 Euro zugesagt. Ein Fördermittelantrag beim Land über 100 000 Euro ist bislang nicht beantwortet worden. Vom Kreis erhoffte sich die Gemeinde, dass er den Pachtzins von jährlich 3 600 Euro für fünf Jahre aussetzt. Doch die Verwaltung lehnte im Kreistag ab. "Eine Nullzins-Lösung ist nicht möglich. Wir unterliegen einem gesetzlichen Verwertungsgebot", sagte Landrat Ludger Weskamp (SPD). Der für die Gebäudeverwaltung zuständige Dezernent, Dieter Starke (SPD), sagte, dass beim Abschluss des Pachtvertrages zwischen Kreis und Gemeinde vor 14 Jahren schon mit Blick auf die schlechte Bausubstanz ein sehr niedriger Zins vereinbart worden sei. Es sei schon damals klar gewesen, dass die Gemeinde in das Gebäude werde investieren müssen. Den Pachtzins nun auszusetzen, würde einen Präzedenzfall schaffen. In anderen Fällen mache der Kreis auch keine Ausnahme.

Die Kreistagsabgeordneten wollen es dabei aber nicht belassen. Linken-Fraktionschefin Elke Bär sagte, es handele sich nicht um irgendeinen Pächter, sondern "schon mit Blick auf unsere Geschichte eine besondere religiöse Gruppe. Wir sollten schon darüber nachdenken, wie ihnen helfen könnten." Auch Bärs Fraktionskollege Reinhard Weber sprach sich für ein klares politisches Statement aus: "Wir könnten mit einem Entgegenkommen unsere Freude darüber ausdrücken, dass sich wieder jüdisches Leben im Landkreis etabliert."

Dem wurde nicht widersprochen. SPD-Fraktionschef Andreas Noack sagte aber, bevor er über Zugeständnisse nachdenke, wolle er zunächst wissen, was 2003 konkret beschlossen wurde. "Ich glaube mich zu erinnern, dass der niedrige Zins schon damals ein politisches Signal senden sollte. Zu klären ist, ob damals bauliche Investitionen vereinbar wurden." Andreas Wiersma (Grüne) fragte, ob der Schwammbefall des Dachstuhls damals schon bekannt war. Fragen, die ad hoc niemand beantworten konnte. Uwe Klein (SPD) erbat sich genauere Informationen darüber, was die Jüdische Gemeinde aus eigener Kraft zu Leisten im Stande ist und wo es dann noch Hilfebedarf gibt.

Am Ende erklärte Kreistagspräsident Karsten Peter Schröder (SPD) das Thema zur Chefsache. Er wolle jetzt selbst die Informationen zusammentragen und sowohl mit der Gemeinde als auch mit dem Landratsamt Gespräche führen. "Es gibt ja offensichtlich Bestrebungen im Kreistag, ihnen zu helfen", sagte er zu Elena Mieropolskaja. Sie bedankte sich danach beim Kreistag für die Unterstützung der Abgeordneten. Ob und in welcher Form die am Ende auch kommt, ist momentan noch unklar. Aber einen Fuß hat die Gemeindevorsitzende nun schon mal in der Tür. Ihr Problem bleibt im Kreistag zunächst auf der Agenda.