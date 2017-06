Glienicker Kita-Kinder wieder in ihrem Sonnengarten

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Mit einem regelrechten Freudenfest hat die Kita "Sonnenschein" am Mittwoch ihren Wiedereinzug in die sanierten Räumlichkeiten im Ackerdiestelweg gefeiert. Das teilt Susanna Gotsch von der Gemeindeverwaltung mit. Unter dem Motto "Stein und Mörtel bauen ein Haus, Geist und Liebe schmücken es aus", hieß Kita-Leiterin Andrea Milek alle Gäste willkommen.

In ihrer Rede blickte die Leiterin auf den Schock zurück, den 2015 alle bei der Nachricht empfunden hätten, als im Erdgeschoss der Kita Schimmel entdeckt worden und ein Auszug aus dem Gebäude in eine Interimsunterkunft unumgänglich geworden war. Ein Wasserschaden hatte sich im Haus breit gemacht. Sie sei froh, dass der Um- und Zurückzug der Kinder und ihrer Erzieherinnen so reibungslos vor sich gegangen sei.

"Einen Umzug in diesen Dimensionen hatte ich bis dato noch nicht bewältigen müssen", erklärte Andrea Milek. Aber dank Unterstützung vieler helfender Hände, habe die Verlegung der Kita nach Schönfließ prima geklappt. "Toll, was dort entstanden ist", sagte die Leiterin mit einem leichten Anflug von Wehmut. Kinder wie Erwachsene hätten sich, trotz anfänglicher Ängste und Zweifel - in der Interimskita in der Traubeneichenstraße sehr wohl gefühlt.

Nach einem knappen Jahr sind trotzdem alle froh, wieder "zu Hause" zu sein, und den großen Garten und das sanierte Erdgeschoß mit neugestaltetem Eingangsbereich ausgiebig genießen zu können.

Mit Buffet, Kinderschminken, Bastelangeboten, Hüpfburg sowie fröhlicher Musik wurde bis den frühen Abend hinein gefeiert. Während der anstrengenden und aufregenden Zeit, die hinter dem Sonnenschein-Team und den Eltern liegt, waren die Kinder am gelassensten, stellte Frau Milek abschließend fest. Glienickes Bürgermeister Dr. Hans G. Oberlack (FDP) und der Vorsitzende des Sozialausschusses, Uwe Klein (SPD) bedankten sich bei Andrea Milek, dass sie trotz anfänglicher Skepsis alles so gut gemanagt habe. Inzwischen haben, wie berichtet, die Kinder der Kita "Mischka" mit ihren Betreuerinnen die Räume in Schönfließ erfolgreich in Besitz genommen. Denn auch ihre Kita in der Gartenstraße wird nun saniert.