Im dritten Anlauf erster Sieg

Eisenhüttenstadt (MOZ) In einem an den Spitzenbrettern stark besetzten Turnier mit 34 Teilnehmern aus vier Bundesländern sind die 5. Metallurgen Schach Open mit einem Favoritensieg zu Ende gegangen. Wilfried Wohl vom SV Greifswald, Zweiter des 2. und des 4. Turnieres, hatte einen guten Lauf und gewann die ersten vier Partien. In der letzten endscheidenden Runde traf er am Brett Eins auf den Vorjahrssieger Klaus-Dieter Kesik vom FSV ASP Hoyerswerda. Da bei Kesik bislang 3,5 Punkte zu Buche standen, musste er gewinnen, wenn er seinen Titel verteidigen wollte.