Das große Pfingstbrausen

artikel-ansicht/dg/0/

Schmiedeberg/Melzow (MOZ) Am letzten Wochenende des 8. Uckermärkischen Orgelfrühlings gibt es mit zwei Hauptkonzerten, drei Sonderveranstaltungen und einem Kinderkonzert nochmals eine große Auswahl an musikalischen Veranstaltungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578334/

Verspricht ein Brausen an der Orgel: Studentin Justine Polle hat bei Helge Pfläging ein Praktikum absolviert, ehe sie ihr Kirchenmusik-Studium an der Universität der Künste in Berlin begann. Zum Abschluss des Orgelfrühlings spielen beide gemeinsam in Temp

Verspricht ein Brausen an der Orgel: Studentin Justine Polle hat bei Helge Pfläging ein Praktikum absolviert, ehe sie ihr Kirchenmusik-Studium an der Universität der Künste in Berlin begann. Zum Abschluss des Orgelfrühlings spielen beide gemeinsam in Temp © Lydia Reimann

Den Anfang macht das Konzert "MAAARTIN! - Vom kleinen Martin zum großen Luther" am 2. Juni um 12 Uhr in der Kirche St. Marien auf dem Berge Boitzenburg. Dieses Orgelkonzert für Kinder ab fünf Jahren soll spielerisch das Leben und die Ansichten Martin Luthers näherbringen. Auch Luther war einmal Kind und musste seinen Eltern und Lehrern gehorchen. Wie ist aus diesem Jungen ein Mann geworden, der die ganze Kirchengeschichte verändert hat? Zur Erzählung von Carsten Andörfer wird Rainer Rafalsky Orgelmusik spielen, die verschiedene Luther-Melodien enthält. Die Schüler der Puschkin-Grundschule Boitzenburg freuen sich bereits auf das Konzert, das aber auch für Besucher älteren Semesters geeignet ist.

Am Abend des 2. Juni um 19 Uhr laden Hannes Ludwig und Petra Otto zu "Musik und Anekdoten um die Königin der Instrumente" in die Sabinenkirche Prenzlau ein. Während Hannes Ludwig die Schuke-Orgel erklingen lässt, vermittelt Petra Otto Wissenswertes zur Orgel.

Die Qual der Wahl haben Orgelliebhaber am 3. Juni. Während um 15 Uhr Helge Pfläging (Orgel) und Andreas Ritthaler (Posaune) eine musikalische Europareise mit Orgel und Posaune in der Dorfkirche Falkenhagen unternehmen, findet zur selben Zeit in der Dorfkirche Schmiedeberg ein musikalisches Frühlingserwachen statt. Das in Angermünde beheimatete Trio Friore, bestehend aus Rainer Rafalsky an der Orgel, der Sopranistin Dagmar Budnick und der Flötistin Hendrikje Wenzlaff, gestaltet dieses Konzert mit Werken von Georg Friedrich Händel, Gabriel Fauré, Léo Delibes und Camille Saint-Saëns. Anschließend wird zur Kaffeetafel eingeladen.

Die intimen und poetischen Fähigkeiten der Orgel möchte der Organist Robert Selinger am 4. Juni um 19.30 Uhr in der Dorfkirche Melzow aufzeigen. Das Programm "Musicalische Poetereyen" spürt diesen Klängen nach und verbindet dabei strenge Formen wie die einer Choralbearbeitung oder Fuge mit freien Charakterstücken. Das Dichten in Tönen spielt dabei eine besondere Rolle: Sprache und Gesang als Inspiration für das Instrument mit dem "ewigen Atem" prägen die Musik von Bach, Schumann und Mendelssohn, aber auch Kurtág und Cage im besonderen Maße. Ihre erstaunliche Vielfalt und Farbigkeit ergibt ein Kaleidoskop poetischer Klänge, das die Melzower Orgel in unterschiedlichsten Facetten erscheinen lässt.

Zum Abschluss des Orgelfestivals laden am Pfingstmontag um 17 Uhr der Kantor Helge Pfläging und die Studentin Justine Polle zu einem abwechslungsreichen Pfingstbrausen an zwei Orgeln in der Maria-Magdalenen-Kirche in Templin ein. Justine Polle hatte im vergangenen Jahr ein Praktikum bei Helge Pfläging absolviert, ehe sie ihr Kirchenmusik-Studium an der Universität der Künste Berlin begonnen hat. Nun wird sie die englische Chororgel spielen, während Helge Pfläging an der imposanten Schuke-Orgel zu erleben ist.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Es wird um Spenden gebeten, die je zur Hälfte der Kirchengemeinde und der Stiftung Uckermärkische Orgellandschaft zugutekommen.

Weitere Informationen: Uckermärkische Kulturagentur, Grabowstraße 18 in Prenzlau, Telefon: 03984 833974 oder unter www.umkulturagenturpreussen.de im Internet.