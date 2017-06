Petition findet 6050 Unterstützer

artikel-ansicht/dg/0/

Petition in dreifacher Ausführung: Die Judoka Luc Meyer und Ines Beischmidt sowie Gregor Wenzel von den Initiatioren übergaben die Unterschriften an BJV-Präsident Daniel Keller © MOZ

Nachdem der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zu Jahresanfang angekündigt hatte, im Rahmen der neuen Sportförderungskonzeption einen seiner sieben Judo-Bundesstützpunkte schließen zu wollen, den in Frankfurt (Oder), hatten der JC 90 und Sportschüler mit Unterstützung des Landesverbandes die Petition gestartet. "Es ging erst etwas schleppend los. Am Ende hat uns die Resonanz positiv überrascht. Viel ist über die sozialen Netzwerke weitergegeben worden. Wir haben Unterstützung aus ganz Deutschland und 25 Ländern erhalten", so Gregor Wenzel als einer der Initiatoren. Aber auch vor Ort, zum Beispiel in Gesprächen mit Kunden des SMC, wurde auf die Petition aufmerksam gemacht.

Diese will BJV-Präsident Daniel Keller, der selbst einst die Frankfurter Sportschule besuchte, noch vor den entscheidenden Gesprächen am 19. Juni Peter Frese, Präsident des Deutschen Judo-Bundes, sowie DOSB-Präsident Alfons Hörmann und dem Leistungssportverantwortlichen Dirk Schimmelpfennig überreichen. "Wir suchen mit allen noch einmal das Gespräch. Mit dem DJB kämpfen wir um den Erhalt aller Bundesstützpunkte. Mit Blick auf Frankfurt und Potsdam wollen wir auf die großen sportlichen Potenziale und die getätigten Investitionen durch das Bundesministerium des Innern verweisen", betont Daniel Keller. Er verweist darauf, dass der derzeitige Prozess immer noch nicht transparent sei, keine Kriterien für die Sportförderungskonzeption vorliegen.

Und er macht auf einen weiteren Fakt aufmerksam: "Mit den Ländern ist nicht abgestimmt, dass sie Schul- und Internatsplätze vorhalten, sollte der Frankfurter Stützpunkt schließen. Es geht um rund 20 Schulplätze in der Stadt und in Potsdam in jedem Jahrgang, dazu entsprechende Internatsplätze." Keller befürchtet, dass damit der Nachwuchs quantitativ ersatzlos wegfallen würde.

Die über 6000 Unterschriften unter die Petition stellen ihn zufrieden: "Sie geben Rückenwind für die Arbeit, die wir machen. Und sie setzen ein Zeichen, dass die Menschen wissen wollen, wie es mit dieser traditionsreichen Sportart in Frankfurt weitergehen soll."