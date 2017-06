Erfolglose Rufe nach mehr Polizei

artikel-ansicht/dg/0/

Denn es gab Zweifel, und zwar vor allem in zweierlei Hinsicht. Zum einen ging es um die Frage, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen überhaupt die richtigen sind und tatsächlich die Schwerpunkte der Probleme treffen. Landmann wollte mit präventiven und repressiven Maßnahmen erreichen, dass das Tempolimit in der Neu Zittauer Straße und die verkehrsberuhigten Bereiche vor den Kitas im Hohenbinder Weg und in der Langen Straße beachtet werden. Ohne Überwachungsdruck, so Landmann, "werden sich die Verkehrsteilnehmer nie an die Regeln halten".

Der Antrag sei ja nicht verkehrt, sagte Rita-Sybille Heinrich von der Linken, aber nur zu bestrafen bringe auch nichts. Ein Konzept zur Ordnung der Verkehrsströme müsse her. Sie und andere Redner verwiesen auch auf die massiven Probleme mit Radfahrern. In diesem Zusammenhang fragte Ronny Wuttke (SPD), wissend, dass er Widerspruch auslösen würde - warum denn Senioren nicht einfach etwas später einkaufen gehen könnten - dann nämlich, wenn die Pulks radelnder Schüler in ihrer Schule angekommen sind. Lachen, Kopfschütteln und Protest waren die Reaktionen.

Der andere Strang der Debatte betraf die Umsetzungschancen. Jörg Rintisch von der CDU nannte den Antrag ein "totgeborenes Kind". Niemand halte sich an das Tempolimit. "Ich fahre auch nicht mit 30 durch Erkner." Bürgermeister Jochen Kirsch bezweifelte, dass der Antrag etwas bringen würde, und berichtete von erfolglosen Anträgen an die Polizei, um mehr Überwachungen und Kontrollen nach Erkner zu holen, so auch mit der Fahrradstaffel. Der Antrag, von Landmann als politisches Druckmittel beworben, mache ihm wenig Hoffnung, so Kirsch. Er würde sich in einer Abstimmung enthalten. Landmann kündigte am Ende an, man werde den Antrag noch einmal überarbeiten.