Clowns am Werbellinsee

Joachimsthal (wer) Ein internationales Clownstreffen hält die Organisation Rote Nasen in der nächsten Woche am Werbellinsee ab. Insgesamt 180 Rote-Nasen-Künstler aus zehn Ländern, von Österreich bis Palästina, kommen in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) zusammen, um sich für ihr Anliegen fortzubilden. Die Organisation ist bekannt für ihre Clownsvisiten in Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen und Flüchtlingsunterkünften. Nach den Workshops am Mittwoch und Donnerstag tragen die Clowns ein Rugby-Turnier mit Weltrekordversuch fürs Guinness-Buch der Rekorde aus.