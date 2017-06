Pfingsten feiern in der Alten Försterei

artikel-ansicht/dg/0/

Briescht (MOZ) Die Betreiber der Alten Försterei in Briescht laden am Sonntag zum Pfingstvergnügen, ab 11 Uhr, mit der Nutbush City Live Band ein. "Die Band wird sowohl partyfreudige Youngsters als auch die dynamischen "Best Ager' begeistern", heißt es in der Ankündigung. Groovy, authentisch, tanzbar und mitreißend - so wird die Musik der Nutbush City Live Band beschrieben. Fans von Countrymusik kämen ebenso auf ihre Kosten wie Freunde der Rockmusik, versprechen Sindy Koba und Kai-Uwe Rettig. Songs deutscher Interpreten wie Westernhagen und Lindenberg runden das Programm der Band ab.