Die Suche nach Fürstenwaldes Freuden

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit der Freude ist es so eine Sache. Sie lässt sich schwer fassen. Sie lässt sich schwer messen. "Es gibt ja kein Freudo-Meter, das uns sagen könnte, wir haben jetzt 37 Freud in Fürstenwalde", stellte Pfarrer Matthias Krieser fest. Man könne sagen, man habe genug Schulen in der Stadt. Oder man habe genug Nagelstudios. Aber Freude?