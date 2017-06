Straßenfußball, Kinderfest und Pfingsttanz

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Im Stadion an der Petershagener Straße gibt es am Sonntag, ab 11 Uhr, wieder das traditionelle Pfingstfest. Einer der Höhepunkte ist in jedem Jahr das große Straßenfußballturnier, organisiert von Blau-Weiß 90 Briesen, bei dem jeder mitmachen kann. "Erstaunlicherweise haben wir in diesem Jahr eine super Resonanz. 14 Teams aus Briesener Straßen haben sich schon angekündigt", sagt Schatzmeister und Organisator Andreas Urbanski.