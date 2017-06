Straße der Jugend für Verkehr frei

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Nach fast zwölfmonatiger Bauzeit ist am Donnerstag die Straße der Jugend in Panketal für den Verkehr freigegeben worden. Zum traditionellen Banddurchschnitt waren nicht nur Bürgermeister Rainer Fornell (SPD), sondern auch einige Gemeindevertreter sowie Mitarbeiter der Verwaltung und der beauftragten Unternehmen gekommen.

Fornell sprach von einem "wichtigen Infrastrukturprojekt" für die Gemeinde und verwies auch auf die erfolgten Arbeiten "unter der Erde". So sei eine 300er Trinkwasserleitung verlegt worden, um die Haushalte auch künftig stabil versorgen zu können. Darüber hinaus wurde ein 120 Meter langer StauraumKanal geschaffen. Er soll verhindern, dass Regenwasser unkontrolliert in die Panke abfließen kann. Eine ähnliche Konstruktion wurde bereits an der Triftstraße eingebaut. Zudem gibt es unterirdische Füllkörper, die großen Wassermassen, etwa bei Starkregen, einige Zeit speichern können. "Die Kosten dieser Maßnahmen werden nicht auf die Anlieger umgelegt", betonte der Panketaler Bürgermeister. Der kalkulierte Anliegerbeitrag, den die Grundstückseigentümer für Fahrbahn, Radweg und Entwässerung der Sammelstraße zahlen müssen, liegt bei 4,58 Euro pro Quadratmeter. Die konkrete Summe wird erst mit der Schlussrechnung vorliegen.

Die Bauarbeiten an der Straße der Jugend hatten nach Angaben der Verwaltung am 16. Mai des vergangenen Jahres begonnen. Die Länge beträgt 740 Meter, der Entwässerungskanal ist 718 Meter lang. Die Breite der Fahrbahn variiert zwischen 5,50 Meter und sechs Meter. Der Gehweg ist 1,50 Meter breit, an der Sportplatzseite zwischen 2,50 und drei Meter. Die Arbeiten wurden wegen Funden von Archäologen begleitet. Dies führte zu einer Verlängerung der Bauzeit und zu einer Kostensteigerung von rund 10 000 Euro. Die Baukosten insgesamt lagen bei 1,15 Millionen Euro.

An der Straße der Jugend wird derzeit eine Drei-Feld-Sporthalle geplant. Eine Info-Veranstaltung gibt es dazu am 14. Juni in der Mensa des Schulkomplexes - um 14 Uhr für Kinder und um 18 Uhr für die Erwachsenen.