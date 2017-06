Plan zur Zukunft der Dörfer

artikel-ansicht/dg/0/

Der Entwurf des neues Flächennutzungsplans (FNP) ist bis 16. Juni im Rathaus Friedland einzusehen. Jeweils ein Exemplar speziell für jedes Dorf ist den Ortsvorstehern ausgehändigt worden. Der FNP ist die langfristig gültige Grundlage künftiger Bauvorhaben im gesamten Stadtgebiet.

In ihm ist zum Beispiel geregelt, in welchen Bereichen eine reine Wohnnutzung vorgesehen ist, wo Gewerbe angesiedelt sein darf, wo Wochenendgrundstücke liegen und wo landwirtschaftliche Betriebe residieren. Die Nutzungsart ist auch relevant bei der Festlegung von Lärmobergrenzen für Windkraftanlagen. In einem Mischgebiet (Wohnen und Gewerbe) dürfen tagsüber maximal 60 Dezibel ankommen, in einem reinen Wohngebiet tagsüber nur 55 Dezibel, nachts liegen die Werte in beiden Nutzungszonen darunter.

In vielen Dörfern gebe es, was die Nutzungsart angeht, durchaus Ermessensspielräume, versichert der beauftragte Stadtplaner Carsten Wolff. Daher sei es hilfreich, wenn die Bürger sich möglichst zahlreich zu dem Planentwurf äußern und ihn sich gegebenenfalls in der Stadtverwaltung oder bei ihrem Ortsvorsteher erläutern lassen.

Laut Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle möchte sich die Kommune mit der Aufstellung des FNP die kommunale Planungshoheit sichern. Es habe schon Einzelfälle gegeben, wo das Bauordnungsamt Oder-Spree Bürgern bestimmte Bauvorhaben versagt habe.

Einer der Anlässe für die Erarbeitung des FNF sei der missglückte Versuch einer Familie gewesen, in Zeust einen Pferdestall zu errichten. "Es kann doch nicht sein, dass sich das Bauordnungsamt so in die kommunale Selbstverwaltung einmischt", zeigt sich der Bürgermeister kämpferisch.

Ein FNP ist die Grundlage der kommunalen Bauleitplanung. Aus ihm können Bebauungspläne abgeleitet werden. Somit ergeben sich sowohl für die Stadt als auch für die Bürger mehr Rechts- und Planungssicherheit. Hähle wertet den FNP als wichtiges Instrument, um eine wirtschaftliche Entwicklung in den Dörfern zu ermöglichen und junge Familien aus den teuer gewordenen Großstädten anzulocken. Dass es Bedarf gibt, zeigen die Zahlen. Seit 2014 sind 65 Einwohner aus Berlin und Umland, aus Dresden, Leipzig, Kiel, Duisburg, Karlsruhe und Waldshut nach Friedland gezogen. Laut dem Sachgebietsleiter Bau Andreas Schulz gebe es derzeit ein großes Interesse von Berlinern an Baugrundstücke und Häusern. Demnach haben sich jüngst zwei Familien aus der Hauptstadt in Sarkow angesiedelt. In dem Ortsteil liegen, wie in vielen anderen auch, Grundstücke der Nutzungsart "Erholung" (Wochenend- und Ferienhäuser) in direkter Nachbarschaft zu Wohnbauflächen. Hier könnten Bürger für eine Neudefinition der Nutzungsart plädieren, um dauerhaftes wohnen in Bestlage zu erzielen.

Eine möglichst breite Beteiligung der Bürger sei auch deshalb ratsam, weil sich mancherorts Konflikte abzeichnen. So gebe es Bürger, die ihre Dörfer am liebsten zu reinen Wohngebiete erklären lassen würden, um zum Beispiel Belastungen durch Landwirtschaft auszuschließen. Genau dies möchte die Stadt aber in der bäuerlich geprägten Region als Option offen halten. Wenn man ein Dorf als Wohngebiet erklärt, ist die Wiedereinrichtung eines kleinbäuerlichen oder handwerklichen Betriebs prinzipiell nicht mehr möglich. "Wenn ein ehemaliger Friedländer in das Dorf seiner Jugend zurückkehrt und auf dem Hof seiner Großeltern als Biolandwirt tätig sein will, muss er das auch dürfen", so Hähle. Wiedereinrichter hat es in den letzten Jahren in Groß Briesen und Niewisch gegeben.