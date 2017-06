Die Freiluft-Leinwände von Schwedt

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Bildern, kurzen Erläuterungen und einer Verortung in einem Stadtplan werden 18 Beispiele von künstlerischer Fassadengestaltung in Schwedt vorgestellt sowie weitere 22 zum Selbsterkunden markiert.

Darunter sind ältere Beispiele wie das Glasmosaik "Kosmonaut" von 1967 auf dem gleichnamigen Treff in der Berliner Straße, große Wandbilder wie das Fassadenbild "Raffinerie in Öl" am Eingang der PCK oder das "Monument der Elektrizität" auf einer Technikstation der Stadtwerke bis hin zu neuesten Wandbildern wie den "Jahreszeitenbaum" am Giebel der Pflegewohngemeinschaft in der Berliner Allee.

Es gibt weit mehr als 50 Beispiele solcher Wandbilder, die Wände in der Stadt schmücken. Kleinste Kunstwerke auf Strom- oder Telefon-Verteilerkästen sind genauso darunter wie das Riesenbild auf dem Bühnenturm der Uckermärkischen Bühnen.

Mittlerweile hat sich Schwedt mit seiner Fassadenkunst einen Namen gemacht. "Kunst ist für Schwedt ein großes Thema geworden neben Stadtgeschichte und Nationalpark. Wir haben immer wieder Reaktionen von Touristen, die von den vielen Wandbildern begeistert sind und anfragen, ob es dafür keinen Führer gebe", berichtet Susanne Pätzold vom Tourismusverein. Keine andere Stadt in Brandenburg soll mit den Wandbildern so viel Kunst im öffentlichen Raum zeigen wie Schwedt.

Dieses Alleinstellungsmerkmal will die Broschüre hervorheben, gespickt mit Informationen zu Künstlern, Auftraggebern, Erreichbarkeit und einer möglichen Rundtour.

20 der Fassadenkunstwerke gehen auf das Konto der Stadtwerke, die viele ihrer technischen Stationen in öffentliche, farbenprächtige, Geschichten erzählende Leinwände verwandelten. Das wohl aufwändigste ist "Monument der Elektrizität" auf einer Technikstation in der Dobberziner Straße. Der Kommunalbetrieb hatte es anlässlich der 750-Jahr-Feier von Schwedt eingeweiht. Mit einer Fläche von 1130 Quadratmetern dürfte es das größte in jedem Fall sein. Es stammt - wie viele andere in der Stadt von Fassadenkünstler Marco Brzozowski.

Als die Wohnbauten GmbH vor ihren Häusern in der Karl-Marx-Straße eine Mauer bauen ließ, lästerte ganz Schwedt. Nachdem Künstler diese mit Bahn- und Bahnhofs-Motiven veredelt hatten war sie wieder in aller Munde. Wochenlang pilgerten viele Schwedter hierher und fotografierten das Mauer-Kunstwerk. Die lauten Lästermäuler verstummten.

Aber auch die Wohnungsgenossenschaft lässt Kraniche oder Altstadtansichten auf Hausgiebel malen, PCK kehrt seine Industrieanlagen wie Fackeln, Rohre oder Reaktor-Kolonnen auf dem Werksgelände nach außen und Schulen schmücken Kinderbuchillustrationen.

Die neue Broschüre "Die Freiluft-Leinwände von Schwedt" ist kostenfrei erhältlich in der Stadtinformation.