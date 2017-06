artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Der von US-Präsident Donald Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey will am kommenden Donnerstag vor dem Geheimdienst-Ausschuss des US-Senats aussagen. Das Komitee setzte die öffentliche Sitzung für den 8. Juni um 10.00 Uhr (Ortszeit/ 16.00 Uhr MESZ) an, wie die Ausschussvorsitzenden am Donnerstag in Washington mitteilten.