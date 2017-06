Ein Abonnement auf Kultur

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Abo-Heft für die kommende Spielzeit im Kleist Forum ist da. Für Abonnenten und solche, die es werden wollen, wurden aus zahlreichen Produktionen, die in der kommenden Spielzeit gastieren, 40 beste Stücke ausgewählt. Von großen Opernaufführungen bis zum Kabarett, vom Kinderstück bis zum Konzert, vom Musical bis zur Lesung wird alles geboten, was Theater kann - bis sich die Bretter biegen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kleist Forums. Zu Gast sind große Produktionen, spannende Kulturformate und herausragende Künstler, darunter Dominique Horwitz, Christian Redl und Carolin Fortenbacher.

Die Abos im Überblick: Für Neu- und Wiedereinsteiger hält das Schnupper-Abo erste Kostproben bereit, das Familien-Abo bietet Theater für die ganze Familie und das Mix-Abo wartet mit der Vielfalt aus Theater und Konzert auf. Immer am Wochenende zeigt das Melange-Abo das Beste aus Oper und Musiktheater, aus Schauspiel und Ballett, bietet einen Fahrservice an und lädt ein zu Kaffee und Kuchen.

Auch in ausverkauften Vorstellungen einen Platz haben, Stücke der Wahl zum Vorteilspreis sehen, die eigene Spielzeit zusammenstellen ... Weitere Informationen zu den Vorteilen eines Abonnements, zum Programm, zu den Preisen und mehr gibt es im Internet unter www.muv-ffo.de oder in der Broschüre, die ab dieser Woche in Vorverkaufsstellen und Einrichtungen in Frankfurt und dem Umland erhältlich ist.

Die Kasse im Kleist Forum ist Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Telefonisch zu erreichen sind die Mitarbeiter unter 0335 4010120 von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 10 bis 13 Uhr.