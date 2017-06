Arbeiten für die Nachwelt

artikel-ansicht/dg/0/

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) "Ich versuche, alles festzuhalten, was in und um die Kirche, in der Kita und überhaupt im Dorf passiert", sagte Diana Bartz am Mittwochabend bei der Gemeindevertretersitzung in Beiersdorf. Veranstaltungen im Dorf begleitet sie mit der Kamera und schneidet Berichte über Freudenberg in Zeitungen und Anzeigenblättern aus. Sie versucht der Nachwelt das zu erhalten, was den Ortsteil Freudenberg aktuell beschäftigt. Dazu gehören aber auch Bauarbeiten und andere Begebenheiten, die vielleicht nicht jeder wahrnimmt.