Einladung aufs Zarenschloss

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zur Landesgartenschau 2002 war die Industriebrache am Finowkanal in eine blühende Landschaft verwandelt worden. Seither lockt sie als Familiengarten jährlich Tausende Besucher an. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens lädt der Park am Sonnabend zur großen Geburtstagsparty ein. Die Offiziellen haben das Jubiläum bekanntlich bereits im Januar gefeiert - mit dem Neujahrsempfang der Stadt Eberswalde. Nach dem Bankett in der Stadthalle dürfen die Eberswalder und ihre Gäste nun den Park grün und open air genießen. Amtsleiter Uwe Birk verspricht, dass sich die 17 Hektar große Anlage von ihrer schönsten Seiten präsentieren wird.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578353/

Und: Er bittet - dem Anlass angemessen - aufs Schloss. Pünktlich zum Fest konnten die Sanierungsarbeiten am Zarenschloss beendet werden. Die Hauptattraktion im Märchenwald erstrahlt im neuen Glanz. Mit seinem Zugangslabyrinth wartet es auf mutige Besucher.

Daneben bietet die grüne Oase natürlich viele weitere Möglichkeiten der Unterhaltung und zum Spielen - von den Betriebsarchen über den Tretauto-Parcours bis hin zum Eberkran. Am Sonnabend dürfen sich Groß und Klein zudem auf ein buntes Familienprogramm auf und an der Freilichtbühne freuen. Zu den Stargästen gehören unter anderem die "Radau-Brüder" aus Hamburg, die mit Rock-Musik für Kinder für Stimmung sorgen wollen. Clown Retzi wiederum will sich in Zauber-Rock'n'Roll versuchen. Komplettiert wird das Repertoire durch Countrydance, Schlager, Ponyreiten, Bastelstraße, Traktorfahrten.

Am Pfingstsonntag heißt es dann: Bühne frei für die Eberswalder Band "Die Schwärzefüße". Bei ihrem Jubiläumskonzert dürften die Lokalmatadore Volkmar Gutsche, Bernd Eggeling und Harald Schulz zweifellos auch den Song anstimmen: "Damit it so schön is ..."

Damit it noch schöner wird - so könnte wiederum das Motto für die Konzeption Familiengarten 2.0 lauten. 2017 ist bekanntlich nicht nur das Jubiläumsjahr, sondern auch das Jahr der Entscheidung für den Park. Das Institut für Neue Industriekultur (INIK) hatte mehrere Varianten zum Profil der Anlage erarbeitet - und jetzt seinen Abschlussbericht vorgelegt. Der Entwurf ist jüngst den Abgeordneten übergeben worden. "In unzensierter Form", wie Rathaussprecherin Nancy Kersten versichert. Eigentlich war ein Beschluss zur strategischen Ausrichtung noch vor der Sommerpause geplant. Dies dürfte sich verzögern. Denn im Juni wird das gut 100-seitige Papier zunächst in den Fachausschüssen behandelt.

Geburtstagsparty: 3. Juni, 11 bis 19 Uhr; 4. Juni, 16 Uhr, Konzert der Band "Die Schwärzefüße" an der Freilichtbühne