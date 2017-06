Andreas Fröhlich ist neuer Feuerwehr-Koordinator

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Oderlandregion hat seit dieser Woche wieder einen Feuerwehrkoordinator. Andreas Fröhlich aus Gorgast hat die Nachfolge von Martin Vorwerk angetreten. Der 28-Jährige stellte sich in der Beratung des Kooperationsrates, in dem alle Hauptverwaltungsbeamten der Ämter Golzow, Neuhardenberg, Lebus, Seelow-Land sowie der Gemeinde Letschin und der Stadt Seelow vertreten sind, vor.

Die Stelle war ein Ergebnis der langjährigen Arbeit in einzelnen Arbeitsgruppen im Moro-Prozess (Daseinsvorsorge), an der alle Kommunen des einstigen Altkreises Seelow mitwirkten. "Die Amts-, Stadt- und Gemeindebrandmeister haben sich dafür stark gemacht, die Stelle des Koordinators zu erhalten", betonte die Seelow-Länder Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Die Sinnhaftigkeit war mit dem Einsatz von Martin Vorwerk schnell deutlich geworden. Er koordinierte mit den Ortswehrführern die Aus- und Weiterbildung in allen Wehren, sorgte für viele Abstimmungen, auch hinsichtlich der Technikbeschaffungen, brachte die Wehren einander ein großes Stück näher. Das will Andreas Fröhlich nun fortsetzen.

"Wir freuen uns natürlich, dass ein Feuerwehrmann aus unserem Amtsbereich diese Funktion nun ausübt", bekannte Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert. Er lobte den bisher engagierten ehrenamtlichen Einsatz des Gorgasters, der auch im Gemeinderat von Küstriner Vorland sitzt.

Nach einer Ausschreibung hatte es zehn Bewerbungen für die Stelle gegeben. "Sechs Männer wurden eingeladen", erläuterte Seelows Bürgermeister Jörg Schröder. Bei der Entscheidung, wer es nun wird, saßen aus der Arbeitsgruppe auch die Amtswehrführer von Neuhardenberg, Martin Zohles, und Lebus, Ralf-Tore Fabig, mit am Tisch. Angestellt ist der neue Koordinator bei der Stadt Seelow. "Alle Beteiligten tragen zu gleichen Teilen die Lohnkosten", sagte Schröder.

Andreas Fröhlich arbeitet derzeit noch im Rathaus, wird aber in nächster Zeit ins Feuerwehrgerätehaus im Seelower Gewerbegebiet umziehen. "Ich sichte noch die Unterlagen und Materialien meines Vorgängers", berichtete der gelernte Koch. Er kündigte an, dass er bei allen Hauptverwaltungsbeamten um einen Termin bitten wird. Auch mit den Wehrführern im Territorium des Kooperationsrates will der Gorgaster Gespräche führen. Die Stelle ist vorerst auf ein Jahr befristet. Ob sie weitergeführt wird, entscheiden die jeweiligen Gremien mit der Haushaltsdiskussion 2018.