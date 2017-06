Ein Hoch auf die Jüngsten

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Jedes Jahr am 1. Juni wird der Internationale Kindertag begangen. Überall wurden die Jüngsten gefeiert. Die MOZ war in Beeskow, Friedland, Lieberose, Glienicke und Trebatsch dabei.

artikel-ansicht/dg/0/1/1578355/

In der "Grundschule an der Stadtmauer" in Beeskow hatten die Kinder selbst, konkret die Sechstklässler, die Organisation der Feier übernommen. Bei herrlichstem Sonnenschein waren auf dem Schulhof verschiedene Stationen zum Mitmachen aufgebaut. "Es war gar nicht so einfach, für jedes Alter etwas zusammenzustellen", sagte die 12-jährige Julia Radkiewicz. Aber es war gelungen: Die Kleinen hüpften mit Säcken und warfen auf Büchsen, die Größeren ließen sich frisieren und die Nägel lackieren. Alles übertönt von flotter Musik, unter anderem von den beliebten Songs der "Lochis". Auch für einen Kuchenbasar hatten die Sechsten gesorgt. Mit dem Geld wollen sie ins Jump House nach Berlin fahren. Vor der Schule auf dem großen Spielplatz und Verkehrsparcours hatten sich Sandra Genschmar und Petra Schlatter von der Polizei-Prävention postiert, um mit den rollenden "Spreespatzen" Gleichgewicht und Vorfahrt zu üben.

In der Fontane-Grundschule in Beeskow war drinnen wie draußen Action angesagt: Draußen hatte der Verein "Leichtathletik in Beeskow" einen sportlichen Parcour aufgebaut und es gab ein Riesenmikado, drinnen wurde Theater gespielt und in der Turnhalle Bauchtanz gezeigt. Stärken mit Kuchen und Brause konnten sich die Kinder im benachbarten Hüfnerhaus.

In der Friedländer Kita Villa Kunterbunt entstanden kleine und große Seifenblasen. Dafür hatten sich die Kinder extra Pustegeräte aus Trinkflaschen und Socken gebaut. Der Tag stand zudem unter dem Motto "Verkehrter Tag". Schon beim Frühstücken ging es lustig zu: Die Stühle standen mit der Lehne zum Tisch, Brote wurden mit dem Finger bestrichen. Das beste: Die Kinder schlüpften in die Rolle der Erzieherinnen und umgekehrt. So kam es, dass nachmittags die Kinder aufbleiben durften, währen die Erzieher ein Schläfchen einlegten. "Die Kinder bestimmen den Tag, wir fügen uns", erzählte Erzieherin Steffi Fiegen gut gelaunt.

Die Lieberoser Kita Spatzennest lud ihre Kinder zu einer Kremserfahrt mit dem Lamsfelder Kutscher Christian Greschov ein. Die Pferde Britta und Banjo zogen den vollbesetzen Wagen ein Stück durch den Schlosspark und durch die Straßen Lieberoses. Finanziert wurde die Kremserfahrt durch Spendenerlöse aus dem Weihnachtsprogramm mit den Senioren, erzählte Kitaleiter Martin Krischock.

Keine Kremser-, dafür aber eine Kutschfahrt, unternehmen die Kinder der Kita Rappelkiste in Glienicke heute. Aus einem Kindertag wurde in der Einrichtung kurzerhand eine ganze Kinderwoche gemacht. Während es für die Vorschulkinder am Donnerstag nach Beeskow zum Feiern ging, haben die Jüngsten auf dem Hof gepicknickt. Für Tyler war es ein besonderer Tag, der Junge feierte am Donnerstag seinen 4. Geburtstag.

Fröhlich ging es auch in der Kita Gänseblümchen in Trebatsch zu. "Märchenhafter Kindertag" lautete das Motto des Tages. An vier verschiedenen Stationen konnten die Kinder in eine zauberhafte Welt eintauchen. Es wurden Rätsel gelöst, nach Schneewittchens Apfel getaucht und Kissen à la Frau Holle ausgeschüttelt. Doch damit nicht genug. Zum Abschluss winkten Schwebetuch, Seifenblasen und Malerei. Nach dem Fest ist übrigens vor dem Fest. Am 20. September ist Weltkindertag.